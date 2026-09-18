ホロライブ・大空スバル、8周年凸待ちに“元同期”から祝福メッセージ到着「涙出た」「アツすぎた」
「ホロライブ」所属Vtuber・大空スバルさんが、16日にデビュー8周年を迎え「2期生2人（急募：なきりあやめ）から凸くるまで重大告知できません」という凸待ち配信を実施。かつての同期からメッセージが届くサプライズもあり反響が集まっている。
【動画】卒業した同期からのメッセージに驚くスバルさん（37：16ごろ）
重大告知をかけて行われた今回の配信には、活動8周年を迎えたスバルさんを祝福するため、音乃瀬奏さんや雪花ラミィさんなど数々のホロメンが登場。
しかし、肝心の百鬼あやめさんと癒月ちょこさんは現れず、このまま告知ができなくなってしまうのか…と思われたそのとき、なんと2025年にホロライブを卒業した元同期・紫咲シオンさんから「8周年エグすぎる、おめでとう」と祝福メッセージが到着。これにはスバルさんも「アツ！激アツやん！」と驚き、2期生の熱い絆が見られた。
まさかのシオンさん登場にはファンからも「涙出た」「シオンが来るの激アツ過ぎんだろ」「自由過ぎる２期生が好きだ」「義理堅いなシオンちゃん」「まさかの2期生第一号がシオンで感動した」などの声が上がった。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】卒業した同期からのメッセージに驚くスバルさん（37：16ごろ）
重大告知をかけて行われた今回の配信には、活動8周年を迎えたスバルさんを祝福するため、音乃瀬奏さんや雪花ラミィさんなど数々のホロメンが登場。
まさかのシオンさん登場にはファンからも「涙出た」「シオンが来るの激アツ過ぎんだろ」「自由過ぎる２期生が好きだ」「義理堅いなシオンちゃん」「まさかの2期生第一号がシオンで感動した」などの声が上がった。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」