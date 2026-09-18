大泉洋主演『俺たちの箱根駅伝』第1話場面写真解禁 “箱根駅伝”を巡る熱き闘いが動き出す！
大泉洋が主演を務める10月10日スタートのドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、第1話の場面写真5点が解禁された。
【写真】伊藤沙莉、高橋克典、市川猿弥の姿も！ ドラマ『俺たちの箱根駅伝』第1話場面写真ギャラリー
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
解禁された写真は、生放送まで3ヵ月をきった大日テレビの様子。伝統ある箱根駅伝生中継に向けてさまざまな準備する徳重や菜月の姿、視聴率のため箱根駅伝にバラエティー色を加えようとする編成局長・黒石武（高橋克典）、直属の上長であるスポーツ局長・北村義男（市川猿弥）の姿も…。転んだままで、終われるか-。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】伊藤沙莉、高橋克典、市川猿弥の姿も！ ドラマ『俺たちの箱根駅伝』第1話場面写真ギャラリー
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。