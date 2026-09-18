『インサイド・ヘッド』『インサイド・ヘッド2』2週連続放送決定【「金ロー」今後のラインナップ】
日本テレビ系「金曜ロードショー」では、10月9日にディズニー＆ピクサーの『インサイド・ヘッド』、10月16日には歴史的大ヒットを記録した続編『インサイド・ヘッド2』を2週連続で本編ノーカット放送する。『インサイド・ヘッド2』は初放送となる。
【写真】『インサイド・ヘッド』に登場するさまざまな感情たち
舞台は、誰も見たことがない“女の子の頭の中”。主人公は、そこで暮らすカラフルで個性豊かな“感情たち”。第1作『インサイド・ヘッド』は、第88回米アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞し、子どもだけでなく大人も深く共感し涙する感動の冒険ファンタジーとして世界中で愛された。
初放送となる『インサイド・ヘッド2』は、思春期を迎えた女の子の心に新たな“大人の感情たち”が現れ、戸惑いながらも自分らしさを見つけていく姿を描く。2024年の世界興行収入No.1を獲得し、ピクサー作品としても歴代1位を記録した大ヒット作。世代を超えて楽しめる心温まるストーリーとなっている。
第1作は「子どもだけじゃなく、大人も泣ける。冒険の先に待つ感動のラスト！」と大きな反響を呼んだ感動の冒険ファンタジー。そして『2』では、思春期を迎え、巻き起こる“感情の嵐”の中で自分らしさを失っていくライリーの姿やセリフやシーンが多くの大人たちの共感を集め、SNSでも大きな話題になった。
ライリーを幸せにしようと奮闘する個性豊かな感情たちを豪華な日本版キャストが演じる。第1作では「ヨロコビ」役の竹内結子さん、「カナシミ」役の大竹しのぶ、空想上の友だち「ビンボン」役の佐藤二朗らが参加。さらに、『2』では、ヨロコビ役の小清水亜美に加え、新たに現れる〈大人の感情〉のリーダー的存在「シンパイ」役として多部未華子、イイナー役に花澤香菜、ダリィ役に坂本真綾、ハズカシ役にマヂカルラブリーの村上ら多彩な実力派が集結している。
【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
9月18日『ナイト ミュージアム』
9月25日『名探偵コナン ３０号殺人事件』
10月9日『インサイド・ヘッド』※本編ノーカット
10月16日『インサイド・ヘッド2』※初放送・本編ノーカット
【写真】『インサイド・ヘッド』に登場するさまざまな感情たち
舞台は、誰も見たことがない“女の子の頭の中”。主人公は、そこで暮らすカラフルで個性豊かな“感情たち”。第1作『インサイド・ヘッド』は、第88回米アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞し、子どもだけでなく大人も深く共感し涙する感動の冒険ファンタジーとして世界中で愛された。
第1作は「子どもだけじゃなく、大人も泣ける。冒険の先に待つ感動のラスト！」と大きな反響を呼んだ感動の冒険ファンタジー。そして『2』では、思春期を迎え、巻き起こる“感情の嵐”の中で自分らしさを失っていくライリーの姿やセリフやシーンが多くの大人たちの共感を集め、SNSでも大きな話題になった。
ライリーを幸せにしようと奮闘する個性豊かな感情たちを豪華な日本版キャストが演じる。第1作では「ヨロコビ」役の竹内結子さん、「カナシミ」役の大竹しのぶ、空想上の友だち「ビンボン」役の佐藤二朗らが参加。さらに、『2』では、ヨロコビ役の小清水亜美に加え、新たに現れる〈大人の感情〉のリーダー的存在「シンパイ」役として多部未華子、イイナー役に花澤香菜、ダリィ役に坂本真綾、ハズカシ役にマヂカルラブリーの村上ら多彩な実力派が集結している。
【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
9月18日『ナイト ミュージアム』
9月25日『名探偵コナン ３０号殺人事件』
10月9日『インサイド・ヘッド』※本編ノーカット
10月16日『インサイド・ヘッド2』※初放送・本編ノーカット