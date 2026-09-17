『東京ゲームショウ』ビジネスデイで問われる参加者のモラル 配布されたノベルティをフリマサイト出品でネット問題視
日本最大級のゲームイベント『東京ゲームショウ2026』が、千葉・幕張メッセで17日～21日に開催され、本日17日は「ビジネスデイ」が開催された。ゲーム関係者、報道陣、そしてインフルエンサーや動画クリエイターたちが参加できる日だが、会場の企業ブースで配布されたノベルティが、フリマサイト・アプリで出品されており、ネット上で物議となっている。
【画像】スクエニのブースで配布されたノベルティ『FF』カード
ビジネスデイはゲームビジネス関係者（ゲーム関連企業に勤務、ゲーム関連の仕事をしている人、流通関係者など）、マスコミ関係者のほか、インフルエンサーや動画クリエイターも参加できる。
インフルエンサーや動画クリエイターの参加条件はあり、審査条件・注意事項は「ご自身で有料（登録料）にて来場エントリーいただける方を対象とします」「単一SNSの登録者数／フォロワー数が「3万」を超えている」「複数SNSの登録者数／フォロワー数の合計が「5万」を超えている」「あわせて、投稿内容が第三者に迷惑（権利侵害を含む）をおよぼしておらず、公序良俗に反していない方を対象とします」と説明している。
今回、ネット上で問題の声があがったのが、企業ブースで配布されたノベルティを、フリマサイトやアプリで出品されたことで、一般人が入手できない物を先行して関係者が出品したこと。東京ゲームショウに参加した関係者のモラルが問われることになった。
フリマサイト・アプリを見ると、スクウェア・エニックスのブースでもらえる「ファイナルファンタジー・TCG PRカード フィーナ」などが5000円以上で出品されている。
これにネット上では「ノベルティをその場で出品するとは許せない ただの『換金』だぞ」「TGSのノベルティ早速転売されてるらしくて」「TGSでもらったノベルティ転売してるやつ全員一生出禁にせい」など批判の声が相次いでいる。
ビジネスデイはあす18日にも開催され、一般公開日は19日～21日となっている。
【画像】スクエニのブースで配布されたノベルティ『FF』カード
ビジネスデイはゲームビジネス関係者（ゲーム関連企業に勤務、ゲーム関連の仕事をしている人、流通関係者など）、マスコミ関係者のほか、インフルエンサーや動画クリエイターも参加できる。
今回、ネット上で問題の声があがったのが、企業ブースで配布されたノベルティを、フリマサイトやアプリで出品されたことで、一般人が入手できない物を先行して関係者が出品したこと。東京ゲームショウに参加した関係者のモラルが問われることになった。
フリマサイト・アプリを見ると、スクウェア・エニックスのブースでもらえる「ファイナルファンタジー・TCG PRカード フィーナ」などが5000円以上で出品されている。
これにネット上では「ノベルティをその場で出品するとは許せない ただの『換金』だぞ」「TGSのノベルティ早速転売されてるらしくて」「TGSでもらったノベルティ転売してるやつ全員一生出禁にせい」など批判の声が相次いでいる。
ビジネスデイはあす18日にも開催され、一般公開日は19日～21日となっている。