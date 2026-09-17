２０２６年、北海道内で過去最悪のペースで発生している特殊詐欺事件。



郵便局員や警察官を名乗る男から実際にかかってきた「詐欺電話」の内容とはー



（郵便局員を名乗る男）「東京の新宿郵便局から、受取人福岡県在住の＠＠さまに対してレターパック１点発送されたの間違いないですか」



（男性）「僕はしていないです」



これは、郵便局員を名乗る男から旭川市に住む７０代の男性にかかってきた、電話の実際の音声です。





８月１９日、男性のスマートフォンに電話があり、「自身のマイナンバーカード７枚を福岡に送った覚えはあるか」などと言われたといいます。「特殊 詐欺 」の電話です。（男性）「マイナンバーカードが悪用されると困るので被害届を出したら良いと（男に言われた）」電話はそのまま 福岡県 警の 警察 官を名乗る男に繋がります。 警察 官を名乗る男）「これは大きな事件で、 テレビ のニュースでは報道されていません。現在大規模な捜査が行われている最中で機密案件」男性は一転して、マネーロンダリング事件の犯人に仕立て上げられたといいます。さらに、電話越しに聞こえてきたのは、 警察 官を名乗る男が 警察 本部とやりとりをしている無線のような音声でした。 警察 無線風）「当該個人の情報が不正に利用され、不正発送とマイナンバーカードが偽造されたもよう」「捜査二課、追って回答する」「巨額の不審な資金移動を確認したため、 警察 庁より重要監視リストに指定されている。本件大規模マネーロンダリング事件の口座関与の疑いがあるため、ただちに当該対象者に対する全面的な取り調べを実行せよ。以上」この通話のあと、男性は仕事の予定があったため一度電話を切ったといいます。（男性）「おかしいなと思ったけど、そうなのかなみたいな。国際的なマネーロンダリングだからみたいな。家に帰ってやっぱり変だと思って、本物の 警察 に連絡した」

男性は警察相談ダイヤル「＃９１１０」に電話し、詐欺未遂事件が発覚。



一歩手前のところで詐欺被害にあわずに済みました。



道内で２０２６年に発生した特殊詐欺事件は、８月までで５３４件。



被害総額は約３８億円と過去最悪のペースです。



このうち警察官をかたる詐欺の被害総額は約１２.８億円にのぼります。



（旭川東警察署 今泉勇輝生活安全課長）「劇場型ということで、高揚感をもたせて判断力を鈍らせるところが手口の肝。そこを１回リセットするのに電話を切って冷静に考える時間を設けたのが、今回の被害防止のポイントになった」



様々な手口で相次ぐ特殊詐欺。



身に覚えがない電話があった際には、一度電話を切り、警察や家族などに相談することが大切です。