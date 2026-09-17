王林、超ミニコーデで海を満喫 「最高」「プロポーション抜群」とネット衝撃
タレントの王林が17日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な過去ショット（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでのカラフルな水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が「素敵な海旅を素敵なbagで...」と投稿したのは、自身のオフショット。写真には、上下ミニ丈を着用し、バッグを下げて海辺で佇む様子やヨットに乗る姿が収められている。ファンからは「めちゃかっこいい」「美のかたまり」「スタイル最高」「素敵すぎる」といった声が集まった。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な過去ショット（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでのカラフルな水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が「素敵な海旅を素敵なbagで...」と投稿したのは、自身のオフショット。写真には、上下ミニ丈を着用し、バッグを下げて海辺で佇む様子やヨットに乗る姿が収められている。ファンからは「めちゃかっこいい」「美のかたまり」「スタイル最高」「素敵すぎる」といった声が集まった。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）