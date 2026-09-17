「2900円って安いよね」ワークマンの“防水カジュアルバッグ”に反響。PCケース付きで通勤にも便利
雨の日でも安心して持ち歩けると、ワークマンの「防水カジュアルバッグ」がSNSで話題になっています。「2900円って安いよね」という声が上がるほど、コストパフォーマンスの高さが評判のようです。
【写真を見る】ワークマン「防水カジュアルバッグ」耐水圧5000mmでPCケース付き
内側には取り外し可能なPCケースが付属しており、通勤時にも便利です。チェストベルトでショルダーベルトのズレ落ちを防止し、背面とショルダーベルト内側にはメッシュパッドが入っているため、ムレにくく快適な背負い心地。抗菌防臭機能も備えています。
サイズは縦約47×横31×幅14cm、容量は約20L。素材はポリエステル100％。カラーはクロ・ブルーグリーン・イエローキャメル・杢グレーの4色展開で、価格は税込2900円です。
また、SNS上では「1年間は平気で使うと思います…ww」と、耐久性への期待を寄せる投稿も見られました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真を見る】ワークマン「防水カジュアルバッグ」耐水圧5000mmでPCケース付き
ワークマン「防水カジュアルバッグ」耐水圧5000mmでPCケース付き撥水加工に加え耐水圧5000mmの防水性を備え、水が入りにくい止水ファスナーも採用したバックパックです。複数のポケットが付いているので、中身をすっきりと整理整頓できます。
サイズは縦約47×横31×幅14cm、容量は約20L。素材はポリエステル100％。カラーはクロ・ブルーグリーン・イエローキャメル・杢グレーの4色展開で、価格は税込2900円です。
SNSでも「ワークマンだから長持ちしてくれるだろう」と反響「2900円って安いよね」「ワークマンのだから長持ちしてくれるだろう」といった声が寄せられています。
また、SNS上では「1年間は平気で使うと思います…ww」と、耐久性への期待を寄せる投稿も見られました。
(文:All About ニュース編集部)