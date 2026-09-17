9月17日正午ごろ、東京都北区滝野川で、女が刃物を振り回し、男性2人が刺され、負傷する事件が発生した。女はその場で身柄を確保され、現行犯逮捕された。110番通報した男性が、そのときの恐怖を語った。

「たまたま付近を歩いていたら、何かすごい騒ぎの音が聞こえたんです。近づくと、マンションの入り口から『刺された、刺された、警察を呼んで』と言いながら男性が走ってきました。左胸のあたりを負傷していたようでした。そしてもう1人、女性と口論をしていた年配の男性も『足を刺された』と言って、床に倒れていました。その場に宅配便の配達員さんがいて『119番します』と言われたので、『じゃあ、僕は110番します』と、すぐに電話しました」

刺した女性は抵抗することもなく、その場で警察が来るのを待っていたという。

「女性は、私の目の前で立ったまま、動かずにいました。『あの人が刺した』と、周囲の誰かが言っていましたね。年齢は30歳前後、黒いTシャツに長めの黒いスカートで、サングラスをかけていました。どちらかといえばおとなしそうな感じの方でしたね。マンションのエントランスの近くで、男性と口論になり、刺したようです。そのときは凶器を持っておらず、マンション内の床に落ちている、という話が聞こえてきました。すぐに警察官が到着したので、これで大丈夫かとホッとしました」（同前）

現場は、JR板橋駅から南東に120mほどの住宅街だ。近隣住民はこう話す。

「上空にヘリが何台か飛んでいて、何があったんだろうと思っていたら、男性が刺されたと。犯人がそのまま逃走していたらたいへんだと思いましたが、逮捕されてよかったです」

負傷した男性は、命に別状はないとみられている。刺した女の動機は何だったのか、今後の捜査の進展が待たれる。