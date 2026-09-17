熱い戦いはすでに始まっているアジア大会。開会式も19日に迫りました。日本の選手団も意気込みを語りました。一方で、クルーズ船での宿泊には課題も…

【写真を見る】男女同部屋 監督と同じ部屋の選手も… アジア大会のクルーズ船で困惑 一部競技団体ではホテルの手配など急ぐ【アジア大会 愛知･名古屋2026】

17日に行われた記者会見。



（TEAM JAPAN 井上康生団長）

「たくさんの方から『頑張って』というお声をいただくたびに、我々は本当に嬉しい気持ちと『やってやろう』という熱い気持ちになっています」

32年ぶりに日本で開催されるアジア大会。過去最多だった1994年広島大会の総メダル数218個が、今回1つの目標です。

（井上団長）

「アジアの情勢では、どこの国も非常にレベルが高くなってきている。勝つことは容易ではない。最高水準を目指していきながら、最大限の努力をしていきたい」



そのためには選手が最高のパフォーマンスを発揮することが大事。一方で、大会の運営面にはちょっと心配なことも。

監督と同じ部屋… 男女同部屋も

（TEAM JAPAN 水鳥寿思副団長）

「（宿泊の）有効化手続きに時間を要したり、うまくできないことで、数時間待つような選手が出てしまったと報告を受けた」



クルーズ船に宿泊予定の日本の選手の中には、監督と同じ部屋に割り当てられたり、男女が同じ部屋になったりする人が出ているということです。

選手団では急きょ部屋の組み替えを進め、一部の競技団体ではホテルの手配などを急いでいます。