無意識に集めていない？知らないと損をする「イライラ」を減らす7つの習慣
ココヨワチャンネルが「【安心】超簡単！驚くほどイライラが減る、怒りづらくなる生活習慣7選」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、人がイライラしてしまうメカニズムと、それを防ぐための具体的な7つの生活習慣について解説している。
動画内でRyota氏は、イライラは「自分でイライラしたいから集めちゃう状態」によって作られると指摘する。例えば、SNSなどで芸能人の不祥事や他人の失敗といった「イライラ情報」を見すぎることで、自ら怒りを感じる時間を長くしているという。その代替として、赤ちゃんや動物などの「かわいい映像」を見ることで、多幸感をもたらすオキシトシンの分泌を促すことを勧めている。
また、物理的な「不快な刺激」もイライラの原因だと語る。服のチクチクや夏の暑さなど、五感で感じる不快感を減らすために、快適な衣服選びや適切な冷房の使用を提案。「節約によって我慢が発生する」ことでイライラするのなら、予算を組んで解消することが重要だと述べた。さらに、精神を安定させるセロトニンの材料となる豚肉などの「タンパク質やビタミンB群」を摂取し、日光浴やリズム運動といった「セロトニン活動」を行うことの重要性も解説している。
日常の「タスク」を減らすことも鍵となる。無意識にルール化して自分を追い込んでいるタスク（過度な掃除や即座のLINE返信など）を減らし、「1日1回」など無理のない範囲に設定し直すことを推奨。そして、「緊張時間」を減らすため、家を「回復場所」として位置づけ、外での緊張を家で解くことの大切さを説いた。
最後に、怒りが湧いた際のアンガーマネジメントについて言及。一般的に「怒りは6秒で落ち着く」と言われるが、「コルチゾールやアドレナリンが全身を巡るのが6秒」であり、すぐに沈静化するわけではないと指摘する。イライラの発生源から1時間ほど離れて休息をとることで、根本的な怒りを和らげることができると結論付けた。
動画内でRyota氏は、イライラは「自分でイライラしたいから集めちゃう状態」によって作られると指摘する。例えば、SNSなどで芸能人の不祥事や他人の失敗といった「イライラ情報」を見すぎることで、自ら怒りを感じる時間を長くしているという。その代替として、赤ちゃんや動物などの「かわいい映像」を見ることで、多幸感をもたらすオキシトシンの分泌を促すことを勧めている。
また、物理的な「不快な刺激」もイライラの原因だと語る。服のチクチクや夏の暑さなど、五感で感じる不快感を減らすために、快適な衣服選びや適切な冷房の使用を提案。「節約によって我慢が発生する」ことでイライラするのなら、予算を組んで解消することが重要だと述べた。さらに、精神を安定させるセロトニンの材料となる豚肉などの「タンパク質やビタミンB群」を摂取し、日光浴やリズム運動といった「セロトニン活動」を行うことの重要性も解説している。
日常の「タスク」を減らすことも鍵となる。無意識にルール化して自分を追い込んでいるタスク（過度な掃除や即座のLINE返信など）を減らし、「1日1回」など無理のない範囲に設定し直すことを推奨。そして、「緊張時間」を減らすため、家を「回復場所」として位置づけ、外での緊張を家で解くことの大切さを説いた。
最後に、怒りが湧いた際のアンガーマネジメントについて言及。一般的に「怒りは6秒で落ち着く」と言われるが、「コルチゾールやアドレナリンが全身を巡るのが6秒」であり、すぐに沈静化するわけではないと指摘する。イライラの発生源から1時間ほど離れて休息をとることで、根本的な怒りを和らげることができると結論付けた。
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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。