人が嫌いなわけじゃない。笑顔で接することもできる。でも、単独行動が好き。 もっと自分のやりたいことに注力したい。 そんなあなたは「愛想のいい一匹狼タイプ」かも？！ サプライズが苦手、集団行動より単独を好む。そんな傾向はありませんか？

知っておきたい現代社会の罠。日本中に「元気のない人」が急増している根本的な理由とは

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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。