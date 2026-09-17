9月15日、警視庁は麻薬取締法違反の容疑で20代の男女を現行犯逮捕。その女は、SNSではよく知られた“スター”インフルエンサーだった。

各社報道によると、東京港区のキャバクラ店従業員で会社役員の田沢梨乃容疑者（27）と、交際相手で会社役員の福本康太容疑者（28）。逮捕容疑は同日午後3時45分頃、同居する自宅マンションでコカイン約0.4グラムを所持していた疑い。その他、自宅からはコカインと見られる粉末が入った袋21袋が発見されており、田沢容疑者は調べに対して「2人で一緒に使った」と容疑を認めているという。

田沢容疑者は「ヤマトリノ」の源氏名で、六本木の超高級キャバクラ店「JUNGLE TOKYO（ジャングル東京）」に在籍し、SNSの総フォロワー数が30万人を超えるインフルエンサーとしても活動。容姿端麗ながら歯に衣着せぬトークでも人気を博し、YouTubeの人気キャバ嬢オーディション番組『LAST CALL』では、業界のトップとして審査員を務めた経験もある。

店は今回の事件を重く捉えているようで、16日に公式HPで《当グループは、法令遵守を基本方針とし、違法薬物を一切容認いたしません。捜査機関には全面的に協力してまいります》と表明。HP上の在籍キャスト一覧からは、16日時点で「ヤマトリノ」のプロフィールが削除されている。

月の最高売り上げ2億3000万円を誇るなど、店に多大な貢献をもたらしてきたものの、今回の過ちで追い出されてしまった田沢容疑者。麻薬の快楽にふけった代償はあまりにも大きいが……。

「大手メディアも大々的に報じている今回の事件ですが、本人は“強気”な構えのようにも見えます。というのも、逮捕後の移送時、田沢容疑者はカメラを意識しながら、右手の人差し指と親指で『C』のような形を作り、中指を伸ばすハンドサインを披露していたんです。このハンドサインには諸説がありますが、海外のギャングが『警察や社会に屈さない』というスタンスを示すためのものと解釈されることもあるようです。また、送検時に両頬に指を当てて舌を出すという、“テヘペロ”仕草まで披露。初犯であれば執行猶予が付くとの見方があるものの、安心できる要素など何一つないはずなのですが……」（WEBメディア記者）

このように“余裕”をうかがわせている田沢容疑者に対して、Xでは《全然反省してないじゃん》といった疑問の声が続出。そんななか、今回の逮捕で生まれたある“懸念”をめぐって、こんな声が広がっている。

《無事に保護されてるのかどうかが気になる 心配じゃないのかな》

《残されたわんちゃん、どーすんのよ 無責任。自分の事だけやん そんなヤツは命飼うな》

《動物飼って薬所持は責任感無いし ポーズも反省感じないよね》

そう、田沢容疑者は“最愛”の存在を残し、逮捕されたのだ。

「田沢容疑者は愛犬のフレンチブルドック『ハナコ』を飼っているんです。’21年生まれの5歳の女の子で、田沢容疑者は愛犬専用のインスタアカウントも運用。非常に愛らしい犬で、田沢容疑者は美容室に行く際も連れて行くなどいつも一緒におり、溺愛していたようです。愛犬の存在はファンにもよく知られており、今回の報道を受けて、愛犬の今後の世話を心配している人は多く見られます。同棲していた交際相手も逮捕されてしまっているわけですから。弁護士や親族がすでに対応していることも十分考えられますが、薬物で逮捕されるともなれば、“飼い主不在”のリスクは当然想定しうる話です。愛犬のためにも、思いとどまることはできなかったのでしょうか」（前出・WEBメディア記者）

飼い主の不在に、きっと心細い気持ちで過ごしていることだろう。