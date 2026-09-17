リヨン指揮官から高い評価を受ける中村。（C）Getty Images

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　現地９月16日、ヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第１節で、今夏に中村敬斗が加入したフランスの強豪リヨンが、敵地でベルギーの名門アンデルレヒトと対戦。２－１で勝利を収めた。

　この試合で中村はスタメン入り。左ウイングで移籍後初先発を飾る。すると１－０で迎えた22分に左サイド仕掛け、カットインから右足を一振り。このシュートが相手DFに当たってゴールに吸い込まれ、加入後初ゴールをマークした。
 
　フランス大手紙『L'ÉQUIPE』によれば試合後、リヨンのパウロ・フォンセカ監督は、日本人アタッカーのパフォーマンスについて問われると、次のように述べている。

「彼は他の選手とは一線を画す選手で、的確な判断力があり、ボールロストも少なく、技術も非常に高い。攻撃すべき時とボールをキープすべき時を完璧に理解していた」

　指揮官はすでに、中村を高評価しているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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