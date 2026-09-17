「他の選手とは一線を画す」リヨン加入後初先発で初ゴールの中村敬斗を指揮官がベタ褒め！「完璧に理解していた」
現地９月16日、ヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第１節で、今夏に中村敬斗が加入したフランスの強豪リヨンが、敵地でベルギーの名門アンデルレヒトと対戦。２－１で勝利を収めた。
この試合で中村はスタメン入り。左ウイングで移籍後初先発を飾る。すると１－０で迎えた22分に左サイド仕掛け、カットインから右足を一振り。このシュートが相手DFに当たってゴールに吸い込まれ、加入後初ゴールをマークした。
フランス大手紙『L'ÉQUIPE』によれば試合後、リヨンのパウロ・フォンセカ監督は、日本人アタッカーのパフォーマンスについて問われると、次のように述べている。
「彼は他の選手とは一線を画す選手で、的確な判断力があり、ボールロストも少なく、技術も非常に高い。攻撃すべき時とボールをキープすべき時を完璧に理解していた」
指揮官はすでに、中村を高評価しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「まじ上手いな」「レベルが違う」木曜早朝、日本に届いた初ゴールの“朗報”にネット感嘆！「やっぱ２部に居ちゃいけない選手だった」
この試合で中村はスタメン入り。左ウイングで移籍後初先発を飾る。すると１－０で迎えた22分に左サイド仕掛け、カットインから右足を一振り。このシュートが相手DFに当たってゴールに吸い込まれ、加入後初ゴールをマークした。
フランス大手紙『L'ÉQUIPE』によれば試合後、リヨンのパウロ・フォンセカ監督は、日本人アタッカーのパフォーマンスについて問われると、次のように述べている。
「彼は他の選手とは一線を画す選手で、的確な判断力があり、ボールロストも少なく、技術も非常に高い。攻撃すべき時とボールをキープすべき時を完璧に理解していた」
指揮官はすでに、中村を高評価しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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