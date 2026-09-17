ＭＬＢネットワーク公式Ｘ（旧ツイッター）は１６日（日本時間１７日）に司会者のグレッグ・アムシンガー氏が独自に選出した昨オフのＦＡで獲得したベストＦＡ選手９人を発表した。

１位ニコラス・マルティネス投手（レイズ＝１５勝４敗、防御率２・９４）

２位ディラン・シース投手（ブルージェイズ＝１１勝５敗、防御率２・３８）

３位ピート・アロンソ内野手（オリオールズ＝３７本塁打、１０２打点）

４位カイル・シュワバー外野手（フィリーズ＝４５本塁打、９５打点）

５位ルイス・アラエス内野手（フィリーズ＝１８０安打、３割１分６厘）

６位村上宗隆内野手（ホワイトソックス＝３１本塁打、６５打点）

７位ショーン・ニユーカム投手（ホワイトソックス＝５６試合、防御率２・９５）

８位ライセル・イグレシアス投手（ブレーブス＝３３セーブ、防御率２・７３）

９位アレックス・ブレグマン内野手（カブス＝２６本塁打、８８打点）

このリストに３３本塁打、８８打点のブルージェイズの岡本和真内野手（３０）の名前がないことでファンから異論が噴出している。岡本は直近９試合で５発。開幕で出遅れたブルージェイズがワイルドカード圏内まで１・５差と粘っているのは岡本の貢献が大きい。本塁打と打点だけではなくＯＰＳ（０・７７４）、５７長打、２４９塁打はいずれもチームトップだ。

「岡本がいないなんて驚きだ」「なぜ、岡本を選ばない？」「岡本和真」「リストの大きなミス タイ・フランスと岡本」

パドレスのタイ・フランス内野手（３２）は２０本塁打、６６打点をマークしている。

「タイ・フランスについて全くふれていないことからグレッグがあまり野球を見ていないことが分かる」「タイ・フランスがいないの？」

ここに来て真価を発揮している岡本。これで「ベスト９」に入らないとは…。不思議なリストだ。