「日本で食べた中で一番好きかも」一人旅の外国人女性が絶賛した“山梨の郷土料理”とは
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「『これが夢の景色よ...！』富士山を見るのが夢の外国人を富士山まで連れて行ったら景色が綺麗すぎて感動した！」と題した動画を公開した。日本人YouTuberのじゅきあが、アメリカから一人旅で訪れた女性・ソフィアの「富士山に行きたい」という夢をサポートし、絶景や郷土料理を満喫する様子が収められている。
新宿で外国人観光客に「日本で体験したい夢」をインタビューしていたじゅきあ。シアトルから来たソフィアは、電車が複雑だったり迷子になったりして、これまで数回富士山行きを逃していたと明かす。そこでじゅきあは、翌日車で彼女を富士山へ案内することを提案した。
道中の車内では、ソフィアの世界を巡る一人旅のエピソードや、日本でのショッピング事情などの話題で盛り上がる。スカイダイビングを4回経験するなどアクティブな彼女は、エジプトのピラミッド上空を飛んだ時の動画を披露し、じゅきあを驚かせた。
そして到着した「新倉山浅間公園」では、手水舎での清め方や二礼二拍手一礼などの作法を教わり、神社での参拝を初体験。さらに398段の階段を登り切った先に広がる壮大な富士山の姿に、ソフィアは「こんなに大きいと思ってなかった！」と大興奮の様子を見せた。
その後、山梨名物のほうとう専門店「ほうとう小作」へ。「かぼちゃほうとう」を一口食べたソフィアは、「これ、日本で食べた中で一番好きな料理になったかも！」と絶賛。初めて食べるというごぼうにも「ちょっとシャキシャキしてる！これ好き！」と笑顔を見せ、箸を使って器用に完食した。
帰りの車内でソフィアは、日本で一番恋しくなりそうなものについて「やっぱり治安の良さかな。夜でも歩けるし、スーパーにも行ける。何も心配しなくていいんだよね」と語り、「絶対にまた戻ってくる」と再訪を誓った。外国人観光客のリアルな反応と、日本ならではの心温まるおもてなしが詰まった素敵な動画となっている。
新宿で外国人観光客に「日本で体験したい夢」をインタビューしていたじゅきあ。シアトルから来たソフィアは、電車が複雑だったり迷子になったりして、これまで数回富士山行きを逃していたと明かす。そこでじゅきあは、翌日車で彼女を富士山へ案内することを提案した。
道中の車内では、ソフィアの世界を巡る一人旅のエピソードや、日本でのショッピング事情などの話題で盛り上がる。スカイダイビングを4回経験するなどアクティブな彼女は、エジプトのピラミッド上空を飛んだ時の動画を披露し、じゅきあを驚かせた。
そして到着した「新倉山浅間公園」では、手水舎での清め方や二礼二拍手一礼などの作法を教わり、神社での参拝を初体験。さらに398段の階段を登り切った先に広がる壮大な富士山の姿に、ソフィアは「こんなに大きいと思ってなかった！」と大興奮の様子を見せた。
その後、山梨名物のほうとう専門店「ほうとう小作」へ。「かぼちゃほうとう」を一口食べたソフィアは、「これ、日本で食べた中で一番好きな料理になったかも！」と絶賛。初めて食べるというごぼうにも「ちょっとシャキシャキしてる！これ好き！」と笑顔を見せ、箸を使って器用に完食した。
帰りの車内でソフィアは、日本で一番恋しくなりそうなものについて「やっぱり治安の良さかな。夜でも歩けるし、スーパーにも行ける。何も心配しなくていいんだよね」と語り、「絶対にまた戻ってくる」と再訪を誓った。外国人観光客のリアルな反応と、日本ならではの心温まるおもてなしが詰まった素敵な動画となっている。
YouTubeの動画内容
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