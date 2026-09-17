クエンティン・タランティーノが、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の新作映画『The Further Mis-Adventures of Cliff Booth（原題）』の小説版を刊行することがわかった。

タイトルは『The Adventures of Cliff Booth（原題）』で、映画版とは異なり、シンプルに「クリフ・ブースの冒険」の意。ハーパーコリンズ・パブリッシャーズより、米国では2026年12月8日に発売される。映画は11月25日からIMAXシアターで2週間限定公開されるため、ちょうど上映終了間際の刊行だ。

小説のあらすじには、「1977年、ハリウッド。熱狂の60年代は過ぎ去ったが、クリフ・ブースは己の道を進みつづける。戦争の英雄、スタントマン、バーテンダー、映画技師……ときには、友人のために“秘密の仕事”を請け負いながら」とある。

映画版は、タランティーノが完成させていた脚本を主演のブラッド・ピットが気に入ったことから、監督のデヴィッド・フィンチャーとNetflixに託す形で実現したといわれる。小説版も以前から書かれていたのか、映画化が正式に決まったのちに書き下ろされたのかはわからない。

なお、タランティーノは『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の小説版『その昔、ハリウッドで』（文藝春秋）を執筆しており、本作が小説の第2作。自伝本『おれの映画人生』も日本では同じく文藝春秋より刊行されているため、今回も邦訳版の登場に期待したい。

映画版の出演はブラッド・ピットのほか、『TENET テネット』（2020）のエリザベス・デビッキ、『オーシャンズ11』シリーズのスコット・カーン、「ワンダーマン」（2026）のヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世、『サンキュー、チャック』（2025、日2026）のカーラ・グギーノ、『ロボコップ』シリーズのピーター・ウェラー。

映画『The Further Mis-Adventures of Cliff Booth（原題）』は、2026年11月25日より世界のIMAXシアターで2週間限定上映。その後、12月23日よりNetflixで独占配信される。

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