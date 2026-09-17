「2027 CREWユニホーム」のデザインを発表した

ヤクルトは16日、ファンクラブ「Swallows CREW 2027」の入会特典となる「2027 CREWユニホーム」のデザインを発表した。伝統のカラーリングに新たな要素が融合した装いに対し、注目が集まっている。

2026年より新たに導入された筆記体の「Swallows」ロゴと背ネームには、軽やかなクリーム色を採用。胸番号と背番号には、チームの象徴でもある伝統の水色があしらわれた。シックなネイビーをベースとしたボディの袖口にはクリームと水色のラインが入り、全体にシャドウ効果を施すことで深みのあるクールな装いに仕上げられている。

公式モデルとしてダンスパフォーマンスチーム「Passion」のRUNAさんが古賀優大捕手仕様のユニホームを着用した姿も公開され、左袖には「CREW15周年ロゴ」が輝く仕様に。来季開催される「2027 Swallows CREW DAY」では、選手たちもこのユニホームを身にまとってグラウンドに立つ予定だ。

また、同ユニホームは「Swallows CREW 2027」入会者への特典となっており（ライト会員を除く）、期間限定で有料の背番号・ネームオプションも用意されている。新デザインのユニホームを手に入れ、来季もチームスワローズとして熱い声援を送りたいところだ。（Full-Count編集部）