金城武、7年ぶり主演映画『風林火山』12.11日本公開 香港スターが脇を固めるクライムアクション超大作
俳優・金城武の7年ぶりの主演映画『風林火山』が12月11日より日本公開決定。あわせて、不穏な空気漂う日本版ビジュアル＆海外版予告も解禁となった。
【動画】退廃的な映像美と迫力のアクションで魅せる『風林火山』海外版予告
2025年のカンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界を熱狂の渦に巻き込んだクライムアクション超大作がついに日本でも公開を迎える。
舞台は銀世界の香港。突如として激しい銃撃戦が勃発、さらには爆破テロまで起こり街は混乱に包まれる。その犠牲者の中に、李珀山（レイ・パクサン）という男がいた。彼はさまざまな産業にまたがる帝国を築き上げてきた実業家だったが、実は彼こそが巨大麻薬組織を裏で支配する黒幕だったのだ。対立する勢力が覇権を争う中、李珀山の息子･李霧童（レイ・モウトン）は一族が受け継いできた犯罪の歴史に終止符を打つべく争いの渦中へと身を投じていくが、逃亡中の兄、亡き家長に忠誠を誓う側近たちなど大きな障壁が立ちはだかる。彼が後継者としての運命を背負い一族へ導くのは、希望か、それとも破滅か--
主演を務めるのは、ブレイクのきっかけとなったウォン・カーウァイ作品のリバイバル上映により、日本でも再び注目を集める金城武。実に7年ぶりの主演作で、心の奥底に野望を秘めたミステリアスな主人公を熱演した。そのほかにも、日本で異例の大旋風を巻き起こした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のルイス・クー、『愛人/ラマン』など香港を代表する俳優であるレオン・カーフェイ、香港のアカデミー賞と称される香港電影金像獎で最優秀主演男優賞の最多ノミネート記録を持つラウ・チンワンら、香港で錚々たる地位を確立する名優たちが集結。
メガホンをとるのは、歌手や俳優として活躍した後、Jホラーの旗手・清水崇監督のプロデュース作『キョンシー』で映画監督デビューを果たしたジュノ・マック。さらに、音楽には坂本龍一さんが名を連ねる絢爛ぶり。
この度、スタイリッシュな日本版ビジュアルと圧倒的スケールに目を見張る海外版予告が到着。雪が降る大都市・香港の街並みを背景に、金城武扮する主人公の李霧童（レイ・モウトン）を中心に、様々な思惑を秘めた登場人物たちの姿が描かれたポスター。モノクロデザインの中に火花の赤色が鮮烈に描かれ、キャラクターそれぞれの目線の先に待ち構える未来の形が気になるデザインとなっている。
海外版予告編では、麻薬組織と警察との激しい抗争が圧倒的なスケールで描かれる様が垣間見える。裏社会を影で操る一族の跡取りとなった李霧童（レイ・モウトン／金城武）を中心に、麻薬組織を追う警察、闇に染まった麻薬取締官、指令を受けた殺し屋たちの四つ巴の戦いが描かれる。ディストピアと化した香港で男たちが信念と命を懸け争う様子が、極限まで色彩を落とした退廃的な映像美と容赦ないアクションで描かれ、香港映画ファンならずとも引き込まれる映像となっている。
また、本作のムビチケ前売券（カード／オンライン）が、9月18日より発売開始。海外版のビジュアルを使用したここだけの限定デザインとなっており、ムビチケ前売券（カード）には豪華特典“銀世界マジッククリアファイル”が付いてくる。
映画『風林火山』は、12月11日全国公開。
【動画】退廃的な映像美と迫力のアクションで魅せる『風林火山』海外版予告
2025年のカンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界を熱狂の渦に巻き込んだクライムアクション超大作がついに日本でも公開を迎える。
舞台は銀世界の香港。突如として激しい銃撃戦が勃発、さらには爆破テロまで起こり街は混乱に包まれる。その犠牲者の中に、李珀山（レイ・パクサン）という男がいた。彼はさまざまな産業にまたがる帝国を築き上げてきた実業家だったが、実は彼こそが巨大麻薬組織を裏で支配する黒幕だったのだ。対立する勢力が覇権を争う中、李珀山の息子･李霧童（レイ・モウトン）は一族が受け継いできた犯罪の歴史に終止符を打つべく争いの渦中へと身を投じていくが、逃亡中の兄、亡き家長に忠誠を誓う側近たちなど大きな障壁が立ちはだかる。彼が後継者としての運命を背負い一族へ導くのは、希望か、それとも破滅か--
メガホンをとるのは、歌手や俳優として活躍した後、Jホラーの旗手・清水崇監督のプロデュース作『キョンシー』で映画監督デビューを果たしたジュノ・マック。さらに、音楽には坂本龍一さんが名を連ねる絢爛ぶり。
この度、スタイリッシュな日本版ビジュアルと圧倒的スケールに目を見張る海外版予告が到着。雪が降る大都市・香港の街並みを背景に、金城武扮する主人公の李霧童（レイ・モウトン）を中心に、様々な思惑を秘めた登場人物たちの姿が描かれたポスター。モノクロデザインの中に火花の赤色が鮮烈に描かれ、キャラクターそれぞれの目線の先に待ち構える未来の形が気になるデザインとなっている。
海外版予告編では、麻薬組織と警察との激しい抗争が圧倒的なスケールで描かれる様が垣間見える。裏社会を影で操る一族の跡取りとなった李霧童（レイ・モウトン／金城武）を中心に、麻薬組織を追う警察、闇に染まった麻薬取締官、指令を受けた殺し屋たちの四つ巴の戦いが描かれる。ディストピアと化した香港で男たちが信念と命を懸け争う様子が、極限まで色彩を落とした退廃的な映像美と容赦ないアクションで描かれ、香港映画ファンならずとも引き込まれる映像となっている。
また、本作のムビチケ前売券（カード／オンライン）が、9月18日より発売開始。海外版のビジュアルを使用したここだけの限定デザインとなっており、ムビチケ前売券（カード）には豪華特典“銀世界マジッククリアファイル”が付いてくる。
映画『風林火山』は、12月11日全国公開。