奈緒主演『かすかな彼を抱きしめて』27年1月15日公開 共演に坂東龍汰・大東駿介・中島歩
奈緒が主演を務める映画『かすかな彼を抱きしめて』が、2027年1月15日に公開されることが決定。あわせて、奈緒をはじめ、共演の坂東龍汰、大東駿介、中島歩、山西竜矢監督のコメントが解禁された。
【写真】奈緒「髪の毛が、人生で1番短いとです」バッサリショートに反響
本作は、日本海の街と東京を舞台に、年月を超えた愛と再生を描くラブストーリー。
林かなみの夫・幸助は、不慮の水難事故により行方不明となっていた。遺体は見つからないまま、法的に幸助は死亡とみなされる。周囲の支えや新たな恋人・優との温かな日常によって立ち直ったように見えるかなみの前に、ある日、「幸助の幽霊に会ったことがある」と語る不思議な青年・純が現れる--。
主人公・かなみを演じるのは奈緒。がんの父を支える娘、ボクシングを始めるOL、型破りな刑事など、共感を呼ぶキャラクターからクセ者まで自由自在に演じ分け、第33回橋田賞新人賞、東京ドラマアウォード2025主演女優賞を受賞している。
本作のかなみは、脚本も手掛けた山西監督が奈緒をイメージして書き上げた役。夫を事故で亡くし、行き場のない悲しみを心の奥底に抱えながらも、脆さと力強さを併せ持って生きる女性を演じる。
奈緒は、本作のオファーを初めて聞いた時のことを「私をイメージして脚本を書いているという、役者としてこれ以上ないほどの幸せなお話を、監督から聞いたのは2023年のことでした」と振り返り、その1年後、台本を初めて読んだ時の心情を、「1年の時を経て手元に届いた台本は、『あいまいな喪失』から始まる愛の物語でした。読んだ時、背中にそっと誰かの手が置かれたような温かさに、自然と涙が出た」と明かした。
かなみの前に突如現れ、「幸助さんの幽霊に会いました」と告げ、彼女の運命を大きく動かしていく謎の青年・純を演じるのは坂東龍汰。『爆弾』で第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、今年は『未来』『黒牢城』『我々は宇宙人』『わたしの知らない子どもたち』と話題作への出演が続く坂東龍。
坂東は完成した映画を観た感想を「スクリーンの中いっぱいにスタッフさんたちの独創的なアイデアが詰まっていて、その一つひとつに心を動かされました。静かに揺れているもの、目には見えないけれど確かにそこにあるもの。そんなものを、この映画はそっと掬い上げているように思います」と語っている。
かなみの現在の恋人・優を演じるのは大東駿介。近年、『罪と悪』『劇場版 アナウンサーたちの戦争』『岸辺露伴は動かない 懺悔室』、ドラマ『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』、大河ドラマ『豊臣兄弟！』など、幅広い作品で活躍する。
大東は本作の撮影について「芝居だけではなく、カメラアングル、ワーク、照明、台詞回し、その全てが重なって、映画作品だからこそできる心情表現、映像美を目指していて、新鮮で面白かったです」と振り返り、作品を通して感じたことを「生きていれば誰しも忘れられない別れがあると思います。僕にもいます。その人との止まった時計とどう向き合うか。この作品を通してその時計が動き出した気がします」と明かした。
かなみの夫で、不慮の事故に遭って行方不明となり、法的に死亡と認定されている幸助を演じるのは中島歩。2013年に舞台『黒蜥蜴』で俳優デビューし、第71回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した『偶然と想像』や、ドラマ『不適切にもほどがある！』をはじめ、数多くの映画、舞台、ドラマに出演してきた。毎週の放送後にSNSで大きな盛り上がりを見せたドラマ『Tシャツが乾くまで』では妻を事故で失い、喪失を抱える夫を演じた中島が、本作では逆に、妻を残して消息を絶つ夫を演じる。
中島は本作について、「台本を読んで浮かんだ景色が、目の前に現れていくような不思議な撮影でした。夢のような、記憶のようなあいまいで美しい映像が撮れたと思います。なんて、私が撮影したような口ぶりですが私はもちろん俳優部として参加しています」と個性あふれるコメントを寄せている。
監督を務めるのは、初長編映画『彼女来来』で北米最大の映画祭「JAPAN CUTS」の新人最高賞「大林賞」を受賞し、ドラマ『SHUT UP』では脚本家としてアジアコンテンツアワード最優秀作家賞にノミネートされるなど、その作家性が国外でも高く評価されてきた山西竜矢監督。オリジナル作品となる本作では脚本も担当している。
制作のきっかけについて、山西監督は「さよならだけが人生だという言葉がありますが、『さよならさえ言えない別れ』も、世の中には存在します。遺体に会えないまま大切な人を失ったとき、喪失を受け入れることも別れを告げることもできず、仄暗い苦しみの渦から抜け出せなくなってしまう。そんな『あいまいな喪失』という概念を知ったとき、ほとんど直感的に、それをテーマにした映画を作りたいと思いました」と語る。
奈緒をはじめとするキャストについては、「主人公のかなみ役に奈緒さんの顔が浮かび、当て書きで執筆を始めたのが、今から4年前のことです。そこから、坂東さん、大東さん、中島さんをはじめとする素晴らしいキャスト、才能あふれるスタッフが集まってくれ、この難しい題材と私はがっぷり組み合うことができました」と振り返った。
撮影は2025年11月、東京のほか、福井県の美浜町、敦賀市、小浜市、おおい町などで行われた。山西監督は、日本映画を美しく彩ってきた古典的な演出方法を取り入れながら、絵画的なショットや不穏かつ幻想的な映像で物語を紡ぎ上げた。
映画『かすかな彼を抱きしめて』は、2027年1月15日より公開。
※キャスト、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■林かなみ役：奈緒
私をイメージして脚本を書いているという、役者としてこれ以上ないほどの幸せなお話を、監督から聞いたのは2023年のことでした。
1年の時を経て手元に届いた台本は、「あいまいな喪失」から始まる愛の物語でした。読んだ時、背中にそっと誰かの手が置かれたような温かさに、自然と涙が出たのを覚えています。
そんな温かい本を書いた山西監督の演出が、どれほどむずかしく、おもしろく、刺激的だったのかは、話し始めると尽きないので…公開までに、感謝の言葉と共にノートにまとめておこうと思います。
映画『かすかな彼を抱きしめて』を見てくださった後、自分の中にいる大切な人の輪郭が、ふと浮かぶかもしれません。それも皆さんの愛なのだと、私は信じています。
■野上純役：坂東龍汰
初めて台本を読んだとき、山西監督の紡ぎ出す世界に魅了されました。そして主演が奈緒さんだと知り、この船に自分も乗ってみたいと思いました。
純という謎の多い人物を前にして、どうアプローチしていくか、撮影に入るまで、そして撮影に入ってからも、ずっと考えていたような気がします。監督が撮影前にリハーサルの時間を設けてくださり、奈緒さんと三人で言葉や身体の置き場所を探りながら、少しずつ馴染んでいくことができました。美しい街の風景や、そこで食べた美味しいものもこの映画の記憶の一部になっています。
完成した映画を観て、スクリーンの中いっぱいにスタッフさんたちの独創的なアイデアが詰まっていて、その一つひとつに心を動かされました。静かに揺れているもの、目には見えないけれど確かにそこにあるもの。そんなものを、この映画はそっと掬い上げているように思います。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。
■長原優役：大東駿介
台本を頂いて、フラットな気持ちで読んだつもりだったのですが、本を閉じるころには感情が溢れ、山西監督の創るこの作品の世界に、この共演者のみなさんと生きたいと思いました。
ありがたいことに、撮影前に丁寧なリハーサルの時間を頂き、芝居のこと、シーンのこと、この作品の向かうべき場所をみんなで共有できました。山西監督の演出は芝居だけではなく、カメラアングル、ワーク、照明、台詞回し、その全てが重なって、映画作品だからこそできる心情表現、映像美を目指していて、新鮮で面白かったです。
生きていれば誰しも忘れられない別れがあると思います。僕にもいます。その人との止まった時計とどう向き合うか。この作品を通してその時計が動き出した気がします。あなたの大切な誰かとの大切な時間を大切に想える作品になればと思います。
■林幸助役：中島歩
台本を読んで浮かんだ景色が、目の前に現れていくような不思議な撮影でした。夢のような、記憶のようなあいまいで美しい映像が撮れたと思います。
なんて、私が撮影したような口ぶりですが私はもちろん俳優部として参加しています。
ともかく映画館という暗闇の箱の中で観ることで、夢や記憶の中に浸るような体験ができますのでぜひ劇場へ足をお運びください。
■山西竜矢監督
さよならだけが人生だという言葉がありますが、「さよならさえ言えない別れ」も、世の中には存在します。遺体に会えないまま大切な人を失ったとき、喪失を受け入れることも別れを告げることもできず、仄暗い苦しみの渦から抜け出せなくなってしまう。そんな「あいまいな喪失」という概念を知ったとき、ほとんど直感的に、それをテーマにした映画を作りたいと思いました。
主人公のかなみ役に奈緒さんの顔が浮かび、当て書きで執筆を始めたのが、今から4年前のことです。そこから、坂東さん、大東さん、中島さんをはじめとする素晴らしいキャスト、才能あふれるスタッフが集まってくれ、この難しい題材と私はがっぷり組み合うことができました。
誰かを深く愛すること。その喪失に向き合うこと。生きていくこと。今の自分にできる限り、それらの本質を捉えようと試み、作品の中に散りばめたつもりです。この映画が、誰かのささやかな支えや癒しになることを願っています。
【写真】奈緒「髪の毛が、人生で1番短いとです」バッサリショートに反響
本作は、日本海の街と東京を舞台に、年月を超えた愛と再生を描くラブストーリー。
林かなみの夫・幸助は、不慮の水難事故により行方不明となっていた。遺体は見つからないまま、法的に幸助は死亡とみなされる。周囲の支えや新たな恋人・優との温かな日常によって立ち直ったように見えるかなみの前に、ある日、「幸助の幽霊に会ったことがある」と語る不思議な青年・純が現れる--。
本作のかなみは、脚本も手掛けた山西監督が奈緒をイメージして書き上げた役。夫を事故で亡くし、行き場のない悲しみを心の奥底に抱えながらも、脆さと力強さを併せ持って生きる女性を演じる。
奈緒は、本作のオファーを初めて聞いた時のことを「私をイメージして脚本を書いているという、役者としてこれ以上ないほどの幸せなお話を、監督から聞いたのは2023年のことでした」と振り返り、その1年後、台本を初めて読んだ時の心情を、「1年の時を経て手元に届いた台本は、『あいまいな喪失』から始まる愛の物語でした。読んだ時、背中にそっと誰かの手が置かれたような温かさに、自然と涙が出た」と明かした。
かなみの前に突如現れ、「幸助さんの幽霊に会いました」と告げ、彼女の運命を大きく動かしていく謎の青年・純を演じるのは坂東龍汰。『爆弾』で第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、今年は『未来』『黒牢城』『我々は宇宙人』『わたしの知らない子どもたち』と話題作への出演が続く坂東龍。
坂東は完成した映画を観た感想を「スクリーンの中いっぱいにスタッフさんたちの独創的なアイデアが詰まっていて、その一つひとつに心を動かされました。静かに揺れているもの、目には見えないけれど確かにそこにあるもの。そんなものを、この映画はそっと掬い上げているように思います」と語っている。
かなみの現在の恋人・優を演じるのは大東駿介。近年、『罪と悪』『劇場版 アナウンサーたちの戦争』『岸辺露伴は動かない 懺悔室』、ドラマ『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』、大河ドラマ『豊臣兄弟！』など、幅広い作品で活躍する。
大東は本作の撮影について「芝居だけではなく、カメラアングル、ワーク、照明、台詞回し、その全てが重なって、映画作品だからこそできる心情表現、映像美を目指していて、新鮮で面白かったです」と振り返り、作品を通して感じたことを「生きていれば誰しも忘れられない別れがあると思います。僕にもいます。その人との止まった時計とどう向き合うか。この作品を通してその時計が動き出した気がします」と明かした。
かなみの夫で、不慮の事故に遭って行方不明となり、法的に死亡と認定されている幸助を演じるのは中島歩。2013年に舞台『黒蜥蜴』で俳優デビューし、第71回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した『偶然と想像』や、ドラマ『不適切にもほどがある！』をはじめ、数多くの映画、舞台、ドラマに出演してきた。毎週の放送後にSNSで大きな盛り上がりを見せたドラマ『Tシャツが乾くまで』では妻を事故で失い、喪失を抱える夫を演じた中島が、本作では逆に、妻を残して消息を絶つ夫を演じる。
中島は本作について、「台本を読んで浮かんだ景色が、目の前に現れていくような不思議な撮影でした。夢のような、記憶のようなあいまいで美しい映像が撮れたと思います。なんて、私が撮影したような口ぶりですが私はもちろん俳優部として参加しています」と個性あふれるコメントを寄せている。
監督を務めるのは、初長編映画『彼女来来』で北米最大の映画祭「JAPAN CUTS」の新人最高賞「大林賞」を受賞し、ドラマ『SHUT UP』では脚本家としてアジアコンテンツアワード最優秀作家賞にノミネートされるなど、その作家性が国外でも高く評価されてきた山西竜矢監督。オリジナル作品となる本作では脚本も担当している。
制作のきっかけについて、山西監督は「さよならだけが人生だという言葉がありますが、『さよならさえ言えない別れ』も、世の中には存在します。遺体に会えないまま大切な人を失ったとき、喪失を受け入れることも別れを告げることもできず、仄暗い苦しみの渦から抜け出せなくなってしまう。そんな『あいまいな喪失』という概念を知ったとき、ほとんど直感的に、それをテーマにした映画を作りたいと思いました」と語る。
奈緒をはじめとするキャストについては、「主人公のかなみ役に奈緒さんの顔が浮かび、当て書きで執筆を始めたのが、今から4年前のことです。そこから、坂東さん、大東さん、中島さんをはじめとする素晴らしいキャスト、才能あふれるスタッフが集まってくれ、この難しい題材と私はがっぷり組み合うことができました」と振り返った。
撮影は2025年11月、東京のほか、福井県の美浜町、敦賀市、小浜市、おおい町などで行われた。山西監督は、日本映画を美しく彩ってきた古典的な演出方法を取り入れながら、絵画的なショットや不穏かつ幻想的な映像で物語を紡ぎ上げた。
映画『かすかな彼を抱きしめて』は、2027年1月15日より公開。
※キャスト、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■林かなみ役：奈緒
私をイメージして脚本を書いているという、役者としてこれ以上ないほどの幸せなお話を、監督から聞いたのは2023年のことでした。
1年の時を経て手元に届いた台本は、「あいまいな喪失」から始まる愛の物語でした。読んだ時、背中にそっと誰かの手が置かれたような温かさに、自然と涙が出たのを覚えています。
そんな温かい本を書いた山西監督の演出が、どれほどむずかしく、おもしろく、刺激的だったのかは、話し始めると尽きないので…公開までに、感謝の言葉と共にノートにまとめておこうと思います。
映画『かすかな彼を抱きしめて』を見てくださった後、自分の中にいる大切な人の輪郭が、ふと浮かぶかもしれません。それも皆さんの愛なのだと、私は信じています。
■野上純役：坂東龍汰
初めて台本を読んだとき、山西監督の紡ぎ出す世界に魅了されました。そして主演が奈緒さんだと知り、この船に自分も乗ってみたいと思いました。
純という謎の多い人物を前にして、どうアプローチしていくか、撮影に入るまで、そして撮影に入ってからも、ずっと考えていたような気がします。監督が撮影前にリハーサルの時間を設けてくださり、奈緒さんと三人で言葉や身体の置き場所を探りながら、少しずつ馴染んでいくことができました。美しい街の風景や、そこで食べた美味しいものもこの映画の記憶の一部になっています。
完成した映画を観て、スクリーンの中いっぱいにスタッフさんたちの独創的なアイデアが詰まっていて、その一つひとつに心を動かされました。静かに揺れているもの、目には見えないけれど確かにそこにあるもの。そんなものを、この映画はそっと掬い上げているように思います。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。
■長原優役：大東駿介
台本を頂いて、フラットな気持ちで読んだつもりだったのですが、本を閉じるころには感情が溢れ、山西監督の創るこの作品の世界に、この共演者のみなさんと生きたいと思いました。
ありがたいことに、撮影前に丁寧なリハーサルの時間を頂き、芝居のこと、シーンのこと、この作品の向かうべき場所をみんなで共有できました。山西監督の演出は芝居だけではなく、カメラアングル、ワーク、照明、台詞回し、その全てが重なって、映画作品だからこそできる心情表現、映像美を目指していて、新鮮で面白かったです。
生きていれば誰しも忘れられない別れがあると思います。僕にもいます。その人との止まった時計とどう向き合うか。この作品を通してその時計が動き出した気がします。あなたの大切な誰かとの大切な時間を大切に想える作品になればと思います。
■林幸助役：中島歩
台本を読んで浮かんだ景色が、目の前に現れていくような不思議な撮影でした。夢のような、記憶のようなあいまいで美しい映像が撮れたと思います。
なんて、私が撮影したような口ぶりですが私はもちろん俳優部として参加しています。
ともかく映画館という暗闇の箱の中で観ることで、夢や記憶の中に浸るような体験ができますのでぜひ劇場へ足をお運びください。
■山西竜矢監督
さよならだけが人生だという言葉がありますが、「さよならさえ言えない別れ」も、世の中には存在します。遺体に会えないまま大切な人を失ったとき、喪失を受け入れることも別れを告げることもできず、仄暗い苦しみの渦から抜け出せなくなってしまう。そんな「あいまいな喪失」という概念を知ったとき、ほとんど直感的に、それをテーマにした映画を作りたいと思いました。
主人公のかなみ役に奈緒さんの顔が浮かび、当て書きで執筆を始めたのが、今から4年前のことです。そこから、坂東さん、大東さん、中島さんをはじめとする素晴らしいキャスト、才能あふれるスタッフが集まってくれ、この難しい題材と私はがっぷり組み合うことができました。
誰かを深く愛すること。その喪失に向き合うこと。生きていくこと。今の自分にできる限り、それらの本質を捉えようと試み、作品の中に散りばめたつもりです。この映画が、誰かのささやかな支えや癒しになることを願っています。