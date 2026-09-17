奈緒主演『かすかな彼を抱きしめて』映画化 坂東龍汰、大東駿介、中島歩と描く喪失と再生
俳優の奈緒が主演する映画『かすかな彼を抱きしめて』が、2027年1月15日に公開されることが決定した。坂東龍汰、大東駿介、中島歩が共演し、最愛の人を突然失った女性の愛と再生を描く。
【画像】金曜日が終わっても、洗濯する中島歩
主人公は、不慮の水難事故によって夫・幸助を失った林かなみ。遺体は見つからず、幸助は法的に死亡したとみなされた。周囲の支えや新たな恋人・優との穏やかな日々の中で、立ち直ったように見えたかなみの前に、数年後、不思議な青年・純が現れる。
純が告げたのは、「幸助さんの幽霊に会いました」という言葉だった。亡くなったはずの夫に会うため、かなみは純とともに旅へ出る。日本海沿岸の街と東京を舞台に、年月を超えた思いと、2人の旅の先に待つ真実を描いていく。
かなみを演じる奈緒は、がんの父を支える娘、ボクシングを始めるOL、型破りな刑事など、共感を呼ぶキャラクターからクセ者まで自由自在に演じ分け、主演作も相次ぐなか、本作では心の奥に行き場のない悲しみを抱え、脆さと力強さを併せ持つ女性を演じる。脚本も手がけた山西竜矢監督が、奈緒を想定して書いた“当て書き”の役となる。
奈緒は「私をイメージして脚本を書いているという、役者としてこれ以上ないほど幸せなお話を、監督から聞いたのは2023年のことでした」と振り返る。
1年後に届いた脚本については「『あいまいな喪失』から始まる愛の物語でした。読んだとき、背中にそっと誰かの手が置かれたような温かさに、自然と涙が出た」と明かしている。
かなみの運命を動かす謎の青年・純を演じるのは坂東。完成作を鑑賞し、「スクリーンいっぱいにスタッフさんたちの独創的なアイデアが詰まっていて、その一つひとつに心を動かされました。静かに揺れているもの、目には見えないけれど確かにそこにあるもの。そんなものを、この映画はそっとすくい上げているように思います」とコメントした。
かなみの現在の恋人・優を演じる大東は、「芝居だけではなく、カメラアングル、ワーク、照明、せりふ回し、そのすべてが重なって、映画作品だからこそできる心情表現、映像美を目指していて、新鮮で面白かったです」と撮影を回想。
「生きていれば、誰しも忘れられない別れがあると思います。僕にもいます。その人との止まった時計と、どう向き合うか。この作品を通して、その時計が動き出した気がします」と思いを寄せた。
ドラマ『Tシャツが乾くまで』で、妻を事故で亡くし喪失を抱える夫を演じた中島が、本作では不慮の事故に遭い妻を残して亡くなる幸助を演じる。「台本を読んで浮かんだ景色が、目の前に現れていくような不思議な撮影でした」とコメント。
「夢のような、記憶のような、あいまいで美しい映像が撮れたと思います。なんて、私が撮影したような口ぶりですが、私はもちろん俳優部として参加しています」とユーモアを交えて振り返った。
監督・脚本を務めるのは、初長編映画『彼女来来』で、北米最大級の日本映画祭「JAPAN CUTS」の新人賞「大林賞」を受賞した山西監督。ドラマ『SHUT UP』では脚本を担当し、アジアコンテンツアワードの最優秀作家賞にノミネートされた。
オリジナル作品である本作は脚本も担当。本作の出発点について「『さよならさえ言えない別れ』も、世の中には存在します。遺体に会えないまま大切な人を失ったとき、喪失を受け入れることも、別れを告げることもできず、仄暗い苦しみの渦から抜け出せなくなってしまう。そんな『あいまいな喪失』という概念を知ったとき、ほとんど直感的に、それをテーマにした映画を作りたいと思いました」と語っている。
撮影は2025年11月、東京都内と福井県の美浜町、敦賀市、小浜市、おおい町などで実施。日本映画で用いられてきた古典的な演出方法を取り入れながら、絵画的な構図と不穏かつ幻想的な映像で物語を紡いだ。
【画像】金曜日が終わっても、洗濯する中島歩
主人公は、不慮の水難事故によって夫・幸助を失った林かなみ。遺体は見つからず、幸助は法的に死亡したとみなされた。周囲の支えや新たな恋人・優との穏やかな日々の中で、立ち直ったように見えたかなみの前に、数年後、不思議な青年・純が現れる。
かなみを演じる奈緒は、がんの父を支える娘、ボクシングを始めるOL、型破りな刑事など、共感を呼ぶキャラクターからクセ者まで自由自在に演じ分け、主演作も相次ぐなか、本作では心の奥に行き場のない悲しみを抱え、脆さと力強さを併せ持つ女性を演じる。脚本も手がけた山西竜矢監督が、奈緒を想定して書いた“当て書き”の役となる。
奈緒は「私をイメージして脚本を書いているという、役者としてこれ以上ないほど幸せなお話を、監督から聞いたのは2023年のことでした」と振り返る。
1年後に届いた脚本については「『あいまいな喪失』から始まる愛の物語でした。読んだとき、背中にそっと誰かの手が置かれたような温かさに、自然と涙が出た」と明かしている。
かなみの運命を動かす謎の青年・純を演じるのは坂東。完成作を鑑賞し、「スクリーンいっぱいにスタッフさんたちの独創的なアイデアが詰まっていて、その一つひとつに心を動かされました。静かに揺れているもの、目には見えないけれど確かにそこにあるもの。そんなものを、この映画はそっとすくい上げているように思います」とコメントした。
かなみの現在の恋人・優を演じる大東は、「芝居だけではなく、カメラアングル、ワーク、照明、せりふ回し、そのすべてが重なって、映画作品だからこそできる心情表現、映像美を目指していて、新鮮で面白かったです」と撮影を回想。
「生きていれば、誰しも忘れられない別れがあると思います。僕にもいます。その人との止まった時計と、どう向き合うか。この作品を通して、その時計が動き出した気がします」と思いを寄せた。
ドラマ『Tシャツが乾くまで』で、妻を事故で亡くし喪失を抱える夫を演じた中島が、本作では不慮の事故に遭い妻を残して亡くなる幸助を演じる。「台本を読んで浮かんだ景色が、目の前に現れていくような不思議な撮影でした」とコメント。
「夢のような、記憶のような、あいまいで美しい映像が撮れたと思います。なんて、私が撮影したような口ぶりですが、私はもちろん俳優部として参加しています」とユーモアを交えて振り返った。
監督・脚本を務めるのは、初長編映画『彼女来来』で、北米最大級の日本映画祭「JAPAN CUTS」の新人賞「大林賞」を受賞した山西監督。ドラマ『SHUT UP』では脚本を担当し、アジアコンテンツアワードの最優秀作家賞にノミネートされた。
オリジナル作品である本作は脚本も担当。本作の出発点について「『さよならさえ言えない別れ』も、世の中には存在します。遺体に会えないまま大切な人を失ったとき、喪失を受け入れることも、別れを告げることもできず、仄暗い苦しみの渦から抜け出せなくなってしまう。そんな『あいまいな喪失』という概念を知ったとき、ほとんど直感的に、それをテーマにした映画を作りたいと思いました」と語っている。
撮影は2025年11月、東京都内と福井県の美浜町、敦賀市、小浜市、おおい町などで実施。日本映画で用いられてきた古典的な演出方法を取り入れながら、絵画的な構図と不穏かつ幻想的な映像で物語を紡いだ。