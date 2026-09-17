深すぎる青に、吸い込まれそう　静岡「柿田川の湧水」の美しさに心を奪われる

「柿田川の湧水。

話には聞いていたけど、生で見ると本当に綺麗だった。

あと想像してた数倍デカかった」

【話題のポスト】10.2万表示の〝青すぎる湧き水〟

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーの出梁舎（＠giYouhuu78）さんが2026年8月19日に投稿したのは、静岡県・清水町を流れる柿田川の湧水を捉えた1枚。

富士山の湧水を水源とする柿田川は、岐阜県の長良川、高知県の四万十川と共に「日本三大清流」の一つに数えられ、そして全長が約1.2キロしかない、日本一短い一級河川だ。

上流部には柿田川公園があり、第2展望台からはかつての井戸に湧く水を見ることができる。

出梁舎さんが撮影したのは、まさにそれ。苔むした貫禄ある井戸の跡を、吸い込まれるような濃い青緑色の湧水が満たしている。

水面に反射した木々や、かすかに差し込む木漏れ日......。これぞ"自然の恵み"と言いたくなる光景だ。

写真を撮影した出梁舎さんに詳しい話を聞いた。

神聖な世界に降りていくような

関東への帰省中に湧水を見たいと思い立ち、観光で柿田川を訪れた。当時は観光客も少なく、じっくりと眺めることができたそう。

この井戸のことは写真などで目にしたことはあったが、実際に見ると想像以上に青く、そして大きかったとのこと。大自然の力をひしひしと感じた1日になったようだ。

「行くまでの道が下り坂で、湧水のある神聖な世界に降りていくような気分になりました」（出梁舎さん）

この投稿に、Xユーザーからは4500件を超えるいいねのほか、

といった声が寄せられている。

写真越しでも伝わる透明感。実物を前にしたら、言葉を失うのも納得だ。（ライター：Met）