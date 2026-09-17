全国で猛威を振るう豪雨災害。9月に入っても各地で線状降水帯発生の予測が発出された。大都市を「1000年に一度の大雨」が襲う最悪シナリオとは──。

【詳細マップを見る】中川区、中村区…ほか、名古屋の“水没”注意エリア

都市部は雨水が土壌に浸透せず、下水道の排水能力を超えて溢れる「内水氾濫」も起きやすい。マップは注意すべき「浸水の深さ（赤～黄）」「浸水継続時間の長さ（紫色の線囲い）」を図示した。

三大都市の一角である名古屋もまた、大きな水害リスクを抱えている。名古屋大学減災連携研究センター特任教授の田代喬氏が解説する。

「西側に広がる濃尾平野は日本最大の海抜0m地帯。1959年の伊勢湾台風では高潮と洪水により壊滅的な被害を受け、海抜0m地帯のほとんどの地域が広域長期浸水に見舞われました」（以下、田代氏）

地下水の過剰くみ上げで伊勢湾台風時よりも地盤が下がった地域がある。

特に中川区・伏屋や守山区・瀬古など河川に囲まれた地域は2週間以上も水没が継続し、巨大ターミナル・名古屋駅周辺も3日以上にわたり水没する恐れが指摘される。

「名古屋城や熱田神宮などは台地の上にあるが、名古屋駅の位置するところは近代になって鉄道が敷かれた場所。かつては誰も使っていなかった場所、つまり浸水リスクの高い場所でもあります」

また、ハザードマップの確認は不可欠だが、着色されていないからといって安心するのは禁物。

「最近の洪水ハザードマップは中小河川も含めた氾濫による浸水想定が反映されていますが、自治体によってはまだアップデートできておらず、大河川の氾濫しか想定されていない場合もある」

治水施設が整備された大都市では、住民の危機感が薄れる傾向がある。しかし、想定を超える大雨が降ればインフラやライフラインはあっという間に途絶し、長期孤立することも考えられるのだ。

田代氏はこう強調する。「当たり前の日常が失われるかもしれないと考え、備蓄をはじめとする備えを進めていただきたい」

取材・文／土屋秀太郎 マップ作成／タナカデザイン

※週刊ポスト2026年9月25日・10月2日号