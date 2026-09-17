仁村紗和主演『ダウト』山本未來＆橋本じゅん参戦！ 新たな“コウモリ”事件の容疑者候補
仁村紗和が主演を務め、佐藤大樹が共演する10月1日スタートのドラマ『ダウト -15年目の復讐-』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）に、新たな容疑者候補役として、山本未來と橋本じゅんの出演が決定。あわせて、本編映像PR60秒ver.が解禁された。
【動画】仁村紗和＆佐藤大樹を取り巻く“容疑者候補”たち！ ドラマ『ダウト -15年目の復讐-』本編映像PR60秒ver.
本作は、主演・仁村、共演・佐藤の初共演＆同級生コンビで送る、完全オリジナルの“考察”サスペンス。20人を超える容疑者候補が登場し、警察や半グレ組織、ジャーナリストなど、さまざまな立場の人々が複雑に絡み合いながら物語が展開していく点も、大きな見どころのひとつだ。
仁村と佐藤の脇を固める実力派・個性豊かな追加キャスト15人がすでに発表されているが、このたび、新たに2人の容疑者候補が明らかになった。今回発表されたのは、仁村演じる楓と佐藤演じる雪路の親が殺害された後、彼女たちを実の家族のように支えてきた人物たちだ。
楓と雪路の叔母で、親を失った雪路を引き取り、自分の子どものように育ててきた安堂麻沙子を演じるのは山本未來。そして、15年前の“コウモリ”事件以降、不眠やフラッシュバックなどのPTSDに悩む楓の心のケアを続けてきた主治医で、精神科医の室田陽平を橋本じゅんが演じる。
まるで本当の親のように、それぞれを親身になって支えてきた2人だが、彼らもまた“コウモリ”事件の容疑者候補。総勢20人を超える容疑者候補の中で、果たして真犯人“コウモリ”は誰なのか。
あわせて、本編映像第3弾となるPR60秒ver.も公開された。映像には、仁村演じる楓と佐藤演じる雪路に加え、これまでに発表された容疑者候補が集結。臨床心理士として自分の心とも向き合い続ける楓を家族のように支え、優しいまなざしを向ける橋本演じる室田や、刑事として活躍する雪路を温かく包み込む山本演じる麻沙子の姿も収められている。
さらに、半グレ組織「サンライト」のリーダー・百瀬小太郎を演じる高松アロハや、小太郎が探し続ける恋人・百華を演じる松田好花も登場。なぜ“コウモリ”は15年の時を経て事件を再開させたのか。そして、この中に真犯人“コウモリ”はいるのか。謎が深まる映像となっている。
また、公式Xなどでは、これまでに発表された容疑者候補に加え、今後明らかになる人物を含む、楓と雪路を取り巻く総勢20人超の真犯人“コウモリ”候補の画像も公開。彼らが“コウモリ”事件にどのようにつながっていくのか、そして、この中の誰が真犯人“コウモリ”なのか。今後も新たな容疑者候補が続々と発表される予定だ。
ドラマ『ダウト -15年目の復讐-』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月1日より毎週木曜23時59分放送。
※高松アロハ「高」は「はしごだか」が正式表記。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本未來
--意気込みを聞かせてください！
以前ご一緒した中間CPから再びお声がけいただき光栄です。主人公のお二人を可愛がる叔母で脳外科医の安堂麻沙子を演じます。考察は100％外れる私なので（笑）、事件はお二人にお任せして、ほっこりできる存在になれたら。そして、佐藤大樹くんとは2度目の共演、今から楽しみです！
--「嘘」にまつわるエピソードは？
当時小学校高学年だった息子が、あるクリスマスに、突然、「サンタは、だってママでしょう？」と、確信に満ちた口調で私に突きつけてきたことがあります。毎年私は、サンタからのクリスマスプレゼントと、ママからのプレゼントをそれぞれ用意していました。だから私は、「違うよ、サンタよ！ だからプレゼントが2つあるじゃない」と、必死になって息子に【嘘】で言い返しました。すると息子は、「だって、おばあちゃんから聞いた」と、さらり。
…えっ？ その瞬間の衝撃ったらありません。思わず横にいる母を見ると、悪びれる様子もなく、にこにこと笑っている。いやいや、お母さん。もう少し幼い息子に夢を見させてあげるのが、親心でしょーー！ サンタの正体を見破られたことよりも、まさかの「おばあちゃんからの暴露」に打ちのめされたクリスマスでした。
■橋本じゅん
--意気込みを聞かせてください！
正直に、今作品への出演はとても嬉しいです。嬉しくない出演などないのですが、ドラマにレギュラーで出演できるのは格別なのです。キャラクターとカンパニーが段々と深まり固まって行く成長をより強く感じることができるから、です。まるで舞台のロングランをしている様なグルーヴ感を皆さんで味わえるのが楽しみです。丁寧に頑張りたいと思います。
--「嘘」にまつわるエピソードは？
僕の出身高校は神戸電鉄長田駅という駅で降ります。地元でつい最近知り合った喫茶店のママさんに「高校はどこだったの？」と訊かれて、「長田です」と答えた時のリアクションが「凄いねえ」だったので、ん？？とは思ったのですが、「何がそんなに？」とその日は帰りました。
そして、次の機会に喫茶店へ寄ったらかなりアタリが強く、ん？？？と。「じゅん君ホントは〇〇高校じゃないの?!」と。「はい、そうですが？」神戸には超進学校の「長田高校」があったことにその時、気付きました。僕は高校がどこにあるのか訊かれたと思ったから地名を言ったのですが、学校名を訊かれていたことに気付かず以来嘘つきと思われてしまいました…。長田高校なワケないやん！（笑）
【動画】仁村紗和＆佐藤大樹を取り巻く“容疑者候補”たち！ ドラマ『ダウト -15年目の復讐-』本編映像PR60秒ver.
本作は、主演・仁村、共演・佐藤の初共演＆同級生コンビで送る、完全オリジナルの“考察”サスペンス。20人を超える容疑者候補が登場し、警察や半グレ組織、ジャーナリストなど、さまざまな立場の人々が複雑に絡み合いながら物語が展開していく点も、大きな見どころのひとつだ。
楓と雪路の叔母で、親を失った雪路を引き取り、自分の子どものように育ててきた安堂麻沙子を演じるのは山本未來。そして、15年前の“コウモリ”事件以降、不眠やフラッシュバックなどのPTSDに悩む楓の心のケアを続けてきた主治医で、精神科医の室田陽平を橋本じゅんが演じる。
まるで本当の親のように、それぞれを親身になって支えてきた2人だが、彼らもまた“コウモリ”事件の容疑者候補。総勢20人を超える容疑者候補の中で、果たして真犯人“コウモリ”は誰なのか。
あわせて、本編映像第3弾となるPR60秒ver.も公開された。映像には、仁村演じる楓と佐藤演じる雪路に加え、これまでに発表された容疑者候補が集結。臨床心理士として自分の心とも向き合い続ける楓を家族のように支え、優しいまなざしを向ける橋本演じる室田や、刑事として活躍する雪路を温かく包み込む山本演じる麻沙子の姿も収められている。
さらに、半グレ組織「サンライト」のリーダー・百瀬小太郎を演じる高松アロハや、小太郎が探し続ける恋人・百華を演じる松田好花も登場。なぜ“コウモリ”は15年の時を経て事件を再開させたのか。そして、この中に真犯人“コウモリ”はいるのか。謎が深まる映像となっている。
また、公式Xなどでは、これまでに発表された容疑者候補に加え、今後明らかになる人物を含む、楓と雪路を取り巻く総勢20人超の真犯人“コウモリ”候補の画像も公開。彼らが“コウモリ”事件にどのようにつながっていくのか、そして、この中の誰が真犯人“コウモリ”なのか。今後も新たな容疑者候補が続々と発表される予定だ。
ドラマ『ダウト -15年目の復讐-』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月1日より毎週木曜23時59分放送。
※高松アロハ「高」は「はしごだか」が正式表記。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本未來
--意気込みを聞かせてください！
以前ご一緒した中間CPから再びお声がけいただき光栄です。主人公のお二人を可愛がる叔母で脳外科医の安堂麻沙子を演じます。考察は100％外れる私なので（笑）、事件はお二人にお任せして、ほっこりできる存在になれたら。そして、佐藤大樹くんとは2度目の共演、今から楽しみです！
--「嘘」にまつわるエピソードは？
当時小学校高学年だった息子が、あるクリスマスに、突然、「サンタは、だってママでしょう？」と、確信に満ちた口調で私に突きつけてきたことがあります。毎年私は、サンタからのクリスマスプレゼントと、ママからのプレゼントをそれぞれ用意していました。だから私は、「違うよ、サンタよ！ だからプレゼントが2つあるじゃない」と、必死になって息子に【嘘】で言い返しました。すると息子は、「だって、おばあちゃんから聞いた」と、さらり。
…えっ？ その瞬間の衝撃ったらありません。思わず横にいる母を見ると、悪びれる様子もなく、にこにこと笑っている。いやいや、お母さん。もう少し幼い息子に夢を見させてあげるのが、親心でしょーー！ サンタの正体を見破られたことよりも、まさかの「おばあちゃんからの暴露」に打ちのめされたクリスマスでした。
■橋本じゅん
--意気込みを聞かせてください！
正直に、今作品への出演はとても嬉しいです。嬉しくない出演などないのですが、ドラマにレギュラーで出演できるのは格別なのです。キャラクターとカンパニーが段々と深まり固まって行く成長をより強く感じることができるから、です。まるで舞台のロングランをしている様なグルーヴ感を皆さんで味わえるのが楽しみです。丁寧に頑張りたいと思います。
--「嘘」にまつわるエピソードは？
僕の出身高校は神戸電鉄長田駅という駅で降ります。地元でつい最近知り合った喫茶店のママさんに「高校はどこだったの？」と訊かれて、「長田です」と答えた時のリアクションが「凄いねえ」だったので、ん？？とは思ったのですが、「何がそんなに？」とその日は帰りました。
そして、次の機会に喫茶店へ寄ったらかなりアタリが強く、ん？？？と。「じゅん君ホントは〇〇高校じゃないの?!」と。「はい、そうですが？」神戸には超進学校の「長田高校」があったことにその時、気付きました。僕は高校がどこにあるのか訊かれたと思ったから地名を言ったのですが、学校名を訊かれていたことに気付かず以来嘘つきと思われてしまいました…。長田高校なワケないやん！（笑）