【映画ランキング】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』首位キープ！ 『オデュッセイア』は2位発進
9月11～13日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開8週目を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員27万1000人、興収4億2700万円を記録し首位をキープ。累計では動員1009万人、興収146億円を突破している。
【写真で見る】9月11～13日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、クリストファー・ノーラン監督が全編IMAX撮影でホメロスの叙事詩を映画化した『オデュッセイア』が、初週金土日動員24万1000人、興収4億5200万円をあげて初登場。興収では『映画ちいかわ』を上回った。9月4日からスタートしたIMAX先行上映を含んだ成績は動員32万9000人、興収6億5000万円となっている。
3位は、先週2位発進だった『白鳥とコウモリ』が、週末金土日動員16万9000人、興収2億4400万円を記録しランクイン。累計では動員68万人、興収9億円を突破した。
4位は、公開3週目の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』が先週からワンランクダウン。 5位には、劇場アニメ版も話題となった藤本タツキの原作漫画を、出口夏希＆蒔田彩珠のダブル主演、是枝裕和監督が実写化した『ルックバック』が初登場を果たした。
6位には、21歳の俊英ケイン・パーソンズ監督の『バックルームズ』がランクイン。7位には、吹奏楽にかける高校生の青春を10年に亘り描いてきたアニメシリーズの完結編2部作の後編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』が初登場。また10位にも、重岡大毅（WEST．）主演、原菜乃華共演によるクライムサスペンス『5秒で完全犯罪を生成する方法』が初登場した。
9月11～13日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『オデュッセイア』
第3位：『白鳥とコウモリ』
第4位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第5位：『ルックバック』
第6位：『バックルームズ』
第7位：『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』
第8位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第9位：『トイ・ストーリー５』
第10位：『5秒で完全犯罪を生成する方法』
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2位は、クリストファー・ノーラン監督が全編IMAX撮影でホメロスの叙事詩を映画化した『オデュッセイア』が、初週金土日動員24万1000人、興収4億5200万円をあげて初登場。興収では『映画ちいかわ』を上回った。9月4日からスタートしたIMAX先行上映を含んだ成績は動員32万9000人、興収6億5000万円となっている。
4位は、公開3週目の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』が先週からワンランクダウン。 5位には、劇場アニメ版も話題となった藤本タツキの原作漫画を、出口夏希＆蒔田彩珠のダブル主演、是枝裕和監督が実写化した『ルックバック』が初登場を果たした。
6位には、21歳の俊英ケイン・パーソンズ監督の『バックルームズ』がランクイン。7位には、吹奏楽にかける高校生の青春を10年に亘り描いてきたアニメシリーズの完結編2部作の後編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』が初登場。また10位にも、重岡大毅（WEST．）主演、原菜乃華共演によるクライムサスペンス『5秒で完全犯罪を生成する方法』が初登場した。
9月11～13日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『オデュッセイア』
第3位：『白鳥とコウモリ』
第4位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第5位：『ルックバック』
第6位：『バックルームズ』
第7位：『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』
第8位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第9位：『トイ・ストーリー５』
第10位：『5秒で完全犯罪を生成する方法』