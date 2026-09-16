鳥取県沖で行方がわからなくなっている大型無人偵察機「グローバルホーク」について、航空自衛隊は墜落したと断定しました。

航空自衛隊によりますと、15日午後1時頃、鳥取県の北およそ50キロの公海上で青森県・三沢基地所属の大型無人偵察機「グローバルホーク」の通信が途絶えたということです。その3分後にレーダーからも消失しました。

海上保安庁などが付近を捜索し、午後2時半頃、海上に浮遊物や油が浮いていることを確認。航空自衛隊は15日午後7時50分頃、浮遊物の写真から墜落したものと断定したということです。16日も機体の回収のため、海上自衛隊の護衛艦が周辺の海域を捜索しているとみられます。また、航空自衛隊ではこの機体は「任務飛行」を行っていたとしています。

「グローバルホーク」は地上からの操縦によって無人でおよそ36時間飛行することができ、警戒監視の任務を行っています。航空自衛隊では3機保有していますが、行方不明になるのは初めてだということです。