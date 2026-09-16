「ティラノデビューしたい」東京ドイツ村が“ティラノサウルス”を急募 「絶対面白いwww」
千葉県袖ケ浦市にある東京ドイツ村の公式Xが、10月3日に開催する「第4回 ティラノサウルスレース」の参加者を募集。「ティラノサウルスになりませんか？」というユニークな呼びかけに、「ティラノデビューしたい」「かなり本気で参加したい」などの声が寄せられている。投稿は13万回以上表示され、約2000件のいいねが寄せられるなど反響を呼んでいる。
【動画】「ガチシュールwww」ティラノサウルスたちが芝生を全力疾走
東京ドイツ村は、10月3日に「第4回 ティラノサウルスレース in 東京ドイツ村」を開催予定。公式Xでは「【急募】ティラノサウルスになりませんか？」と呼びかけ、「広～い芝生をティラノになって本気で駆け抜けませんか？」と参加者を募集している。
投稿された動画には、ティラノサウルスの着ぐるみに身を包んだ参加者たちが芝生の上を一斉に駆け抜ける様子が。大きな頭や尻尾を揺らしながら懸命に走る、迫力がありながらもどこかシュールな光景が映し出されている。
この投稿は13万回以上表示され、約2000件のいいねが寄せられるなど反響を呼んでいる。ユーザーからは「出たい」「求む！ティラノ」「流石にやりたすぎるか………」「ティラノデビューしたい」「ガチシュールwww」「絶対面白いwww」などの声が上がった。
【動画】「ガチシュールwww」ティラノサウルスたちが芝生を全力疾走
東京ドイツ村は、10月3日に「第4回 ティラノサウルスレース in 東京ドイツ村」を開催予定。公式Xでは「【急募】ティラノサウルスになりませんか？」と呼びかけ、「広～い芝生をティラノになって本気で駆け抜けませんか？」と参加者を募集している。
この投稿は13万回以上表示され、約2000件のいいねが寄せられるなど反響を呼んでいる。ユーザーからは「出たい」「求む！ティラノ」「流石にやりたすぎるか………」「ティラノデビューしたい」「ガチシュールwww」「絶対面白いwww」などの声が上がった。