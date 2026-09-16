同じ商品をめぐり、大手フリマサービスの対応が真っ二つに分かれました。

9月16日に発売されたポケモンカードゲームの拡張パック「30th CELEBRATION」について、メルカリは一部商品の出品を一定期間禁止。一方、Yahoo!オークションとYahoo!フリマは、出品禁止の対象とはせず、価格制限も設けないと発表しました。

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■ メルカリは発売日から一時出品禁止

「30th CELEBRATION」は、ポケモンカードゲーム30周年を記念した商品。拡張パックは1パック税込360円で、9月16日に世界同時発売されました。

これに対しメルカリは9月15日、メルカリおよびメルカリShopsで、未開封の拡張パック「30th CELEBRATION」と「30th CELEBRATION カードセット」全9種について、一時的に出品を禁止すると発表しました。

禁止期間は9月16日午前0時から、「安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間」まで。

拡張パックについては開封済みのシングルカードなら出品できますが、カードセットは開封・未開封を問わず禁止対象となります。対象商品を含むセット販売も認められません。

期間中に対象商品の出品を確認した場合は削除するほか、繰り返し出品するアカウントには利用制限を実施。AIなどを活用した検知システムと、専門チームによる目視監視も行うとしています。

メルカリでは2025年、不正出品やトラブルの急増、極端な価格の乱高下などによって、マーケットプレイスの安心・安全が著しく損なわれる可能性がある商品について、出品禁止を含む対応を行う方針を策定。今回の措置もこの考え方に基づくものとしています。

■ Yahoo!は「出品禁止にしない」「価格制限も設けない」

そして同じ9月15日に異なる方針を示したのが、Yahoo!オークションとYahoo!フリマです。

両サービスは「30th CELEBRATION」関連商品について、現時点では「転売対策ポリシー」に基づく出品禁止の対象とはしておらず、価格制限も設けていないと発表。ガイドラインを守れば、通常どおり出品・購入できるとしています。

その理由については、トレーディングカードには希少性や需給によって市場価格が変動する特性があると説明。その上で、今回の商品についても商品特性や現在の供給状況、市場動向などを踏まえて判断したとしています。

ただし、手元にない商品の出品や、不正な手段で入手した商品の出品などは従来どおり禁止。違反が確認された場合には、商品の削除や利用停止などの措置を行うとしています。今後についても供給や取引状況を注視し、必要に応じて対応を検討するとしています。

■ 楽天ラクマでは未開封商品の出品を確認

もう一つの大手フリマサービス、楽天ラクマについても確認したところ、9月16日午前時点では「30th CELEBRATION」を対象とした特別な出品禁止措置の告知は確認できませんでした。

実際、同日にはシュリンク付き未開封BOXが出品されていることも確認しています。

ただし、楽天ラクマが今回の商品について個別の方針を公式に示したわけではなく、今後対応が変更される可能性もあります。

■ 同じ商品でも分かれたプラットフォームの判断

メルカリは発売直後の混乱やトラブルを見越して、一部商品の流通そのものを一時的に止める。一方、Yahoo!オークションとYahoo!フリマは、価格変動もトレーディングカードの商品特性の一つととらえ、現時点では通常の取引を認める。

奇しくも両社が方針を発表したのは、発売前日の同じ9月15日でした。

高額転売がたびたび問題となる人気商品をめぐり、どこまでプラットフォーム側が取引に介入するのか。同じ商品を前に、大手サービス各社の考え方の違いがくっきりと表れています。

＜参考・引用＞

メルカリ：9月16日より「ポケモンカードゲーム 30th CELEBRATION」関連商品の出品を禁止

Yahoo!オークション／Yahoo!フリマ：9/16発売の「ポケモンカードゲーム 30th CELEBRATION」関連商品のお取引について

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026091604.html