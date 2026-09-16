◇ナ・リーグ ドジャース4-0レッズ（2026年9月15日 シンシナティ）

ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でレッズ相手に勝利を収め、連勝で貯金を今季最多タイの33とし、5年連続となる地区優勝に向けての優勝マジックは「2」となった。先発の山本由伸投手（28）は7回1安打無失点の好投で、メジャー自己最多を更新する14勝目をマーク。デーブ・ロバーツ監督（54）は盤石の投球でチームを勝利に導いた山本の投球内容を大絶賛した。

山本は立ち上がり、珍しく制球に苦しんだ。先頭のホルヘにストレートの四球を与えると、続くデラクルスにもカウント0-1から4球連続ボールで2者連続四球。ペースをつかむ前に無死一、二塁のピンチを招いたが、即座に修正してみせた。3番・スチュワートを内角高め96.2マイル（約154.8キロ）直球で投飛に打ち取ると、続くブルデーをスプリットで右飛。2死二、三塁まで局面を進めたが、最後はスアレスを96.1マイル（約154.7キロ）外角直球で三ゴロに仕留めてスコアボードに「0」を入れた。

味方が先制した直後の2回からは本来の安定感を取り戻した。2回は13球で3者凡退。3回2死からデラクルスに初安打を浴びたが、以降は13人連続アウトと、淡々と回を重ね、今季27試合目の登板で21度目のクオリティースタート（QS＝6投球回以上、自責点3以内）を記録。盤石の内容で7回を投げ切り、チームが勝つ確率を最大限に高めた。

ロバーツ監督は「最初の2人の打者を除けば、まさに本来の山本であり、非常に攻撃的で細かすぎず、相手打者に過剰な敬意を払わず、という投球でした」と絶賛。「最初は、球数や2つの四球などで、あまり有望には見えませんでしたが、その後、彼がいつものように物事を調整し、それが可能になりました。そして7イニングを投げ切ることができたのは本当に良かったです」と最大限の評価を与えた。

改めてマウンド上の背番号18から学んだこともあった。「私が山本について学んだことの一つは、彼は試合中にその場でリセットする能力があり、ダブルプレー、三振、ポップフライなどが必要な場面で、しっかりと抑えるための投球ができるということです。完全に集中や同調ができていない状態であっても、深呼吸をしてリセットし、イニングを組み立てて続行する能力があります。それは彼から本当に学んだことです」と言葉をかみしめた。