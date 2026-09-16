山本は7回1安打無失点で今季21度目のQS

【MLB】ドジャース 4ー0 レッズ（日本時間16日・シンシナティ）

ドジャースの山本由伸投手は15日（日本時間16日）、敵地のレッズ戦で7回1安打無失点と好投し、自己最多を更新する14勝目を挙げた。チームは快勝し、地区優勝マジック2に減らした。

山本は初回、先頭から2者連続四球を与えたが、打たせてとる投球でピンチを切り抜けた。3回はデラクルーズの二塁打で2死二塁としたが、続くスチュワートを低めスプリットで空振り三振に。ここから7回まで13者連続アウトを奪った。敵地ファンを黙らせた。

7回91球（ストライク55球）を投げ、7奪三振2四球1安打無失点。2試合連続、21度目のクオリティスタート（QS）を達成した。防御率2.51。ポストシーズンへ状態の良さを伺わせた。

1番に21歳デポーラを抜擢した打線は2回、フェドゥシアの中前適時打で先制。3回にテオスカー・ヘルナンデスの左越え15号2ラン、7回にフリーランドの左越え4号ソロで加点した。2カードぶりの勝ち越しを決めた。（Full-Count編集部）