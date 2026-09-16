柴咲コウ×赤楚衛二、72万円の契約から始まる大人のシンデレラストーリー Netflix『余命一年、男をかう』11月5日配信
俳優の柴咲コウと赤楚衛二がダブル主演を務めるNetflix映画『余命一年、男をかう』が、11月5日より世界独占配信されることが決定。メイン予告、キーアート、柴咲・赤楚以外のキャストが解禁された。
【画像】Netflix映画『余命一年、男をかう』主な登場人物たちの写真
本作は、2021年に「第28回島清恋愛文学賞」を受賞した吉川トリコの同名小説を映画化した、大人のシンデレラストーリー。ドラマ『silent』『海のはじまり』などの風間太樹監督がメガホンを取り、Netflixシリーズ『さよならのつづき』、映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』などの岡田惠和氏が脚本を手がける。
主人公は、節約を趣味として生きてきた40歳の独身女性・片倉唯（柴咲）。恋愛も結婚も「コストパフォーマンスが悪い」と避けてきたが、無料で受けたがん検診をきっかけに、余命1年を宣告される。
唯の胸に湧き上がったのは、恐怖ではなく不思議な解放感だった。「死ぬのなら、もう節約なんて必要ない」。そんな彼女の前に、ワケありの“ピンク頭”のホスト・瀬名（赤楚）が現れる。「お金、貸してくんないかな？」という突然の申し出を受け、唯は72万円で瀬名を“買う”ことに。人生で初めての“無駄遣い”の冒険が始まる。
解禁された予告では、72万円といういびつな契約で結ばれた唯と瀬名が、プレミアムシートでの映画鑑賞やゲームセンター、デパ地下での買い物などを楽しむ姿が映し出される。これまで我慢してきた「等身大の夢」を瀬名とかなえるうちに、強がっていた唯の表情にも変化が現れていく。
しかし、互いの孤独を埋めるように距離を縮めた2人の関係は、唯の「私が早く死んだほうが都合がいいんじゃないの？」という痛切な言葉をきっかけに揺らぎ始める。誰にも頼りたくなかった女性と、誰かに頼るしかなかった男性。お金から始まった関係が、かけがえのないものへ変わっていく過程が描かれる。
追加キャストとして、唯の元不倫相手で、別れた後も彼女の動向を追い回す上司・生山誠実を筒井道隆、「課金＝愛」を掲げて“推し活”に励む唯の同僚・丸山みずほを西田尚美が演じる。
借金を返済しながら孫の面倒を見る瀬名の母役で濱田マリ、DV夫から逃れて実家へ戻った瀬名の妹・那智役で鳴海唯、唯とわだかまりを抱える継母役で森口瑤子、瀬名が「昔の自分を見ているみたいだ」と評するホストクラブの後輩・霧矢役で宮世琉弥が出演。さらに、瀬名の上客を尾碕真花、唯を診察する医師を近藤公園が演じる。
キーアートには、真っ赤なバスタブの中で静かに見つめ合う唯と瀬名の姿が収められた。飾らない心で向き合うかのような2人の距離感が、契約を超えて変化していく関係を予感させるビジュアルとなっている。
完成した作品を鑑賞した原作者の吉川氏は、「人と人が出会うって不可逆的でとりかえしのつかないことなんだな、お金というのはその人の価値観や人間性まであらわにしてしまうんだな、人間ってさびしいな、でもおかしくていとしいな、捨てたもんじゃないな。映画を観ているあいだずっと泣いたり笑ったり驚いたりで、めまぐるしくさまざまな感情を呼び起こされました」とコメント。「生きるのって悪くない。私のほかにもそう思ってくれる人がいるといいんだけど」と作品に込めた思いを明かしている。
【画像】Netflix映画『余命一年、男をかう』主な登場人物たちの写真
本作は、2021年に「第28回島清恋愛文学賞」を受賞した吉川トリコの同名小説を映画化した、大人のシンデレラストーリー。ドラマ『silent』『海のはじまり』などの風間太樹監督がメガホンを取り、Netflixシリーズ『さよならのつづき』、映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』などの岡田惠和氏が脚本を手がける。
唯の胸に湧き上がったのは、恐怖ではなく不思議な解放感だった。「死ぬのなら、もう節約なんて必要ない」。そんな彼女の前に、ワケありの“ピンク頭”のホスト・瀬名（赤楚）が現れる。「お金、貸してくんないかな？」という突然の申し出を受け、唯は72万円で瀬名を“買う”ことに。人生で初めての“無駄遣い”の冒険が始まる。
解禁された予告では、72万円といういびつな契約で結ばれた唯と瀬名が、プレミアムシートでの映画鑑賞やゲームセンター、デパ地下での買い物などを楽しむ姿が映し出される。これまで我慢してきた「等身大の夢」を瀬名とかなえるうちに、強がっていた唯の表情にも変化が現れていく。
しかし、互いの孤独を埋めるように距離を縮めた2人の関係は、唯の「私が早く死んだほうが都合がいいんじゃないの？」という痛切な言葉をきっかけに揺らぎ始める。誰にも頼りたくなかった女性と、誰かに頼るしかなかった男性。お金から始まった関係が、かけがえのないものへ変わっていく過程が描かれる。
追加キャストとして、唯の元不倫相手で、別れた後も彼女の動向を追い回す上司・生山誠実を筒井道隆、「課金＝愛」を掲げて“推し活”に励む唯の同僚・丸山みずほを西田尚美が演じる。
借金を返済しながら孫の面倒を見る瀬名の母役で濱田マリ、DV夫から逃れて実家へ戻った瀬名の妹・那智役で鳴海唯、唯とわだかまりを抱える継母役で森口瑤子、瀬名が「昔の自分を見ているみたいだ」と評するホストクラブの後輩・霧矢役で宮世琉弥が出演。さらに、瀬名の上客を尾碕真花、唯を診察する医師を近藤公園が演じる。
キーアートには、真っ赤なバスタブの中で静かに見つめ合う唯と瀬名の姿が収められた。飾らない心で向き合うかのような2人の距離感が、契約を超えて変化していく関係を予感させるビジュアルとなっている。
完成した作品を鑑賞した原作者の吉川氏は、「人と人が出会うって不可逆的でとりかえしのつかないことなんだな、お金というのはその人の価値観や人間性まであらわにしてしまうんだな、人間ってさびしいな、でもおかしくていとしいな、捨てたもんじゃないな。映画を観ているあいだずっと泣いたり笑ったり驚いたりで、めまぐるしくさまざまな感情を呼び起こされました」とコメント。「生きるのって悪くない。私のほかにもそう思ってくれる人がいるといいんだけど」と作品に込めた思いを明かしている。