上白石萌音主演『いろはの恋は時代をかける』主題歌はMISIA「さよならばっか」 ポスタービジュアル解禁
上白石萌音が主演を務める10月13日スタートのドラマ『いろはの恋は時代（とき）をかける』（TBS系／毎週火曜22時）の主題歌がMISIAの新曲「さよならばっか」に決定。さらに、ポスタービジュアルが解禁された。
【写真】『いろはの恋は時代をかける』いろは（上白石萌音）たちのプロフィール帳
本作は、令和の小学校教師の身体に江戸娘の魂がタイムスリップしたことから始まる、300年の時を越えたロマンティックコメディだ。
主演の上白石が、令和の小学校教師の彩葉と江戸娘のいろはの一人二役を演じるほか、向井康二、山中柔太朗、大森元貴、剛力彩芽、大西礼芳、白山乃愛、イモトアヤコ、YOUの出演が決定している。
このたび、本作の主題歌にMISIAの新曲「さよならばっか」が決定。MISIAがTBSドラマの主題歌を担当するのは、2018年放送の火曜ドラマ『義母と娘のブルース』の主題歌以来、実に約8年ぶりとなる。
本楽曲は、移ろいゆく季節の中で徐々に薄れていく記憶と、それでも心に残り続ける想いを描いた切ないラブソング。作詞・作曲は川谷絵音が手掛けた。
また、ポスタービジュアルも解禁された。中央には、好奇心旺盛で男勝りな江戸娘のいろはに、やることなすこと全て裏目に出てしまう一ノ瀬生琉（向井康二）が振り回されている光景が目に浮かぶような2ショットが。
さらにその周囲には、その2人を見守っているような現代の梨木彩葉と生琉がいる。江戸と現代、2つの時代が交錯する本作ならではの世界観を1枚に表現した、ポップで遊び心あるポスタービジュアルが完成した。
そして、9月15日に地上波初解禁となった最新スポット映像では、本作の初回放送日が解禁となった。初回は10月13日22時から放送する。
火曜ドラマ『いろはの恋は時代（とき）をかける』は、TBS系にて10月13日毎週火曜22時放送。
【写真】『いろはの恋は時代をかける』いろは（上白石萌音）たちのプロフィール帳
本作は、令和の小学校教師の身体に江戸娘の魂がタイムスリップしたことから始まる、300年の時を越えたロマンティックコメディだ。
主演の上白石が、令和の小学校教師の彩葉と江戸娘のいろはの一人二役を演じるほか、向井康二、山中柔太朗、大森元貴、剛力彩芽、大西礼芳、白山乃愛、イモトアヤコ、YOUの出演が決定している。
本楽曲は、移ろいゆく季節の中で徐々に薄れていく記憶と、それでも心に残り続ける想いを描いた切ないラブソング。作詞・作曲は川谷絵音が手掛けた。
また、ポスタービジュアルも解禁された。中央には、好奇心旺盛で男勝りな江戸娘のいろはに、やることなすこと全て裏目に出てしまう一ノ瀬生琉（向井康二）が振り回されている光景が目に浮かぶような2ショットが。
さらにその周囲には、その2人を見守っているような現代の梨木彩葉と生琉がいる。江戸と現代、2つの時代が交錯する本作ならではの世界観を1枚に表現した、ポップで遊び心あるポスタービジュアルが完成した。
そして、9月15日に地上波初解禁となった最新スポット映像では、本作の初回放送日が解禁となった。初回は10月13日22時から放送する。
火曜ドラマ『いろはの恋は時代（とき）をかける』は、TBS系にて10月13日毎週火曜22時放送。