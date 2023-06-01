鳴り物入りで加わった「最強守護神」が、１０月を前に居場所まで失いつつある。ドジャースのエドウィン・ディアス投手（３２）が新天地で転落劇に直面している。米メディア「ファンサイデッド」運営のメッツ専門サイト「ライジング・アップル」は１５日（日本時間１６日）、昨季までメッツで同僚だったオリオールズのピート・アロンソ内野手（３１）との明暗を特集した。

アロンソは１４日（同１５日）、移籍後初めて敵地シティ・フィールドに戻り、メッツ戦に出場。チームは２-１で勝利して古巣をポストシーズン争いから脱落させ、本人も大歓声で迎えられた。今季は打率２割６分８厘、３５本塁打、ア・リーグトップの１００打点。昨オフに５年総額１億５５００万ドル（約２４０億円）で獲得したオリオールズの期待に応えている。

対照的なのがディアスだ。昨オフにメッツとの契約をオプトアウトし、ドジャースと３年総額６９００万ドル（約１０７億円）で契約。ところが移籍１年目は１６試合、１３回２／３で２勝２敗、防御率１１・８５。１１度のセーブ機会で７セーブにとどまり、４月末に右ヒジを手術した。７月２９日（同３０日）に復帰したものの、８月１８日（同１９日）には右首の炎症で再び負傷者リスト（ＩＬ）入りした。

リハビリ登板も散々だ。１３日（同１４日）の３Ａオクラホマシティ戦では８人に投げて２安打３四球１死球、２アウトしか奪えず５失点。３０球中ストライクは１３球だった。３Ａ４試合でも３回１／３で６失点、７四球と制球難は深刻だ。この体たらくには、ロバーツ監督も「もっといい投球をしないといけない。良くない」と苦言。ポストシーズン登録についても「ベストの投手で臨まなければならない」とし、ディアスを外す可能性を否定しなかった。同サイトも１０月の戦力として必要とされるかは不透明と指摘する。契約は２０２８年まで残るが、このままでは来季も守護神の座は安泰とは言えない。

昨冬、同じクイーンズを離れた２人。一方は古巣で喝采を浴び、新天地でも活躍。もう一方は大型契約を結んだ王者で、１０月のメンバー入りさえ危うい。わずか１年足らずで、残酷なほど明暗が分かれた。