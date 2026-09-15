東京・北区のマンション高層階から5歳男児が転落し死亡　目を離したわずかな時間に何が、ベランダから転落か

東京・北区のマンションで、5歳の男の子が高層階から転落し、その後死亡した。男の子は母親と買い物から帰宅した直後だったとみられ、当時は自宅で1人になっていたという。警視庁は、男の子がベランダから転落した経緯を詳しく調べている。

5歳男児がマンション高層階から転落

東京・北区のマンションから5歳の男の子が転落し、その後、死亡が確認された。

男の子は、母親と買い物から帰宅した直後に転落したとみられている。

15日午後1時過ぎ、「5階付近から4、5歳の子どもが転落した」と目撃者から119番通報があった。

現場は、JR赤羽駅から500メートルほど離れた集合住宅が並ぶエリアだ。

警視庁によると、男の子は事故が起こる前、母親とともに買い物から帰宅。母親は購入した品物を1階に置き、まず男の子を11階にある自宅に連れていく。

その後、母親は購入品を部屋に運ぶため、1階と11階の部屋を複数回往復。

男の子は、その間にベランダから転落したとみられている。

男の子は約32メートルの高さから落ち、意識がない状態で病院に搬送されたが、約2時間後に死亡が確認された。

「自力では登りにくい高さ」踏み台は確認されず

同じマンションの住民は、ベランダの状況を「なかなか（小さい子が）自力では登れない高さなので、なにか台を自分で持って来るなりしないと…。室外機の上に乗ったら（柵に）登れるかもしれないけど、室外機って前に寄せられない…」と話す。

ベランダには、高さ120cmの手すりが設置されていたが、周囲に椅子などの踏み台などはなかったということで、男の子が自力で手すりをよじ登ったとみられている。

また当時、男の子がベランダから下にいる母親を呼んでいる姿が目撃されていたということだ。

警視庁などが当時の状況を詳しく調べている。

（「イット！」9月15日放送より）