マーベル映画『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に新規映像を追加して再上映する『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』の上映時間が明らかになった。スタンダード版は3時間3分、INFINITY VISION版は3時間6分となる。

オリジナル版『エンドゲーム』の上映時間は3時間1分。したがって『アンコール』では、スタンダード版が従来より2分長くなる計算だ。INFINITY VISION版はオリジナル版より5分、スタンダード版よりさらに3分長く、日本ではINFINITY VISION版限定の特別映像も追加される。

『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は、12月18日公開のシリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に先駆け、2026年9月23日（水・祝）から10月8日（木）まで期間限定で上映される特別版。新たに追加される映像は『ドゥームズデイ』へとつながる内容になると案内されているが、具体的な登場人物や内容などは明かされていない。

INFINITY VISIONは、ディズニーがスクリーン、音響、映写品質などを基準に認定するシアター認証。幅45フィート（約13.7メートル）以上のスクリーン、Dolby Atmosなどのイマーシブサウンドまたは7.1chサウンド、一定以上の映写輝度などが認定条件となる。『エンドゲーム：アンコール』と『ドゥームズデイ』は、INFINITY VISION認定シアターで上映される最初の作品となる。

さらに『エンドゲーム：アンコール』では、公開初日の9月23日より数量限定の入場者プレゼントも配布される。『エンドゲーム：アンコール』と『ドゥームズデイ』のビジュアルをそれぞれ両面にあしらったA3サイズのリバーシブル仕様「特別ポスター」で、一部劇場を除く全国350以上の劇場にて、全上映フォーマットを対象に配布される。

2019年公開の『アベンジャーズ／エンドゲーム』は、サノスとの最終決戦を描き、「インフィニティ・サーガ」の集大成となった一作。7年を経てスクリーンに帰還する今回は、そのフィナーレから新たな『アベンジャーズ』へと物語をつなぐ映像にも注目が集まりそうだ。

『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は2026年9月23日（水・祝）～10月8日（木）期間限定公開。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時公開。