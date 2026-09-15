『僕の心のヤバイやつ』完結、連載8年半に幕 読者に作者感謝「スピンオフ等、まだまだお楽しみ」
漫画『僕の心のヤバイやつ』（僕ヤバ）が、本日15日更新の『チャンピオンクロス』にて最終回を迎えた。2018年3月の連載スタートから、8年半の歴史に幕を下ろした。コミックス最終14巻は11月6日に発売される。また、今回の完結を記念して、漫画家仲間たちからのお祝いイラストが公開され、読者から『僕ヤバ』へのメッセージを祝電として募集する読者参加型の企画「＃僕ヤバ祝電 募集キャンペーン」がスタートした。
【画像】ラブラブ2ショット！『僕の心のヤバイやつ』完結記念イラスト
今回の完結に作者の桜井のりおは、「みなさん！いつも『僕の心のヤバイやつ』を応援していただき、本当にありがとうございます。8年以上もの連載を無事、健やかに終えられて心からホッとしております…！」と読者に感謝。
続けて「これも全て常に温かく見守って下さった皆様、関わっていただいた方々のお陰です。この8年間、『僕ヤバ』は本当に色々なすばらしいご縁に恵まれた作品だなとしみじみ感じております、腐れ陰キャだった市川京太郎と同じように様々な出会いによって成長していった作品でした。読者の皆様にとっても、ほんの小さな光のような作品でいられたら嬉しいです」と連載8年間を振り返った。
最後に「原作は完結となりますが、アニメ3期、スピンオフ等、まだまだお楽しみはこれからですので、ともに温かく見守っていきましょうね」と伝えた。
読者参加型企画「＃僕ヤバ祝電 募集キャンペーン」は、読者から作品へのメッセージ＝祝電を募集するもの。『僕ヤバ』への「ありがとう」「おめでとう」はもちろん、心に残ったシーンへの思い、市川や山田をはじめとする登場人物へのメッセージ、作品との思い出などの祝電を募集し、寄せられた投稿の一部は、11月6日のコミックス最終14巻発売の際の広告やプロモーション映像などに掲載予定となっている。
同作は、陰キャ少年の市川と、美少女だけど天然で愛されキャラの山田が繰り広げる青春ラブコメディー。「このマンガがすごい！」オトコ編で、2年連続ランクインを果たし、次にくるマンガ大賞2020 Webマンガ部門でも1位を獲得するなどの人気作品で、コミックスの累計発行部数は700万部を突破している。テレビアニメ第1期が2023年、第2期が24年に放送された。アニメ3期の制作も決まっており、2027年に放送される。
今回の完結に作者の桜井のりおは、「みなさん！いつも『僕の心のヤバイやつ』を応援していただき、本当にありがとうございます。8年以上もの連載を無事、健やかに終えられて心からホッとしております…！」と読者に感謝。
続けて「これも全て常に温かく見守って下さった皆様、関わっていただいた方々のお陰です。この8年間、『僕ヤバ』は本当に色々なすばらしいご縁に恵まれた作品だなとしみじみ感じております、腐れ陰キャだった市川京太郎と同じように様々な出会いによって成長していった作品でした。読者の皆様にとっても、ほんの小さな光のような作品でいられたら嬉しいです」と連載8年間を振り返った。
最後に「原作は完結となりますが、アニメ3期、スピンオフ等、まだまだお楽しみはこれからですので、ともに温かく見守っていきましょうね」と伝えた。
読者参加型企画「＃僕ヤバ祝電 募集キャンペーン」は、読者から作品へのメッセージ＝祝電を募集するもの。『僕ヤバ』への「ありがとう」「おめでとう」はもちろん、心に残ったシーンへの思い、市川や山田をはじめとする登場人物へのメッセージ、作品との思い出などの祝電を募集し、寄せられた投稿の一部は、11月6日のコミックス最終14巻発売の際の広告やプロモーション映像などに掲載予定となっている。
同作は、陰キャ少年の市川と、美少女だけど天然で愛されキャラの山田が繰り広げる青春ラブコメディー。「このマンガがすごい！」オトコ編で、2年連続ランクインを果たし、次にくるマンガ大賞2020 Webマンガ部門でも1位を獲得するなどの人気作品で、コミックスの累計発行部数は700万部を突破している。テレビアニメ第1期が2023年、第2期が24年に放送された。アニメ3期の制作も決まっており、2027年に放送される。
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