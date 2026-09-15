44歳のリアルな食卓！「無駄なストレスを感じる事のないよう」取捨選択する毎日ご飯【y.home.私の暮らし】
YouTubeチャンネル「y.home.私の暮らし」が「４４歳更年期世代やめたこと/毎日ご飯と作り置き/🌽かき氷」と題した動画を公開しました。動画では、今年45歳を迎える投稿者が、更年期の症状と向き合いながら行き着いた、ストレスフリーな食生活や日々の暮らしの様子を紹介しています。
動画の前半では、手際よく進められる作り置きや食事の準備の様子が収められています。「無駄なストレスを感じる事のないよう取捨選択を繰り返し、自分にとって心地の良い事を選んできました」と語り、無理をしないスタイルを披露。また、「1日1回はお米を食べたいです」とマイルールを明かし、好きなものを食べつつも、栄養バランスを意識して調整していると語りました。
中盤では、38歳頃から感じ始めたという体調不良や更年期の症状について言及しています。当時は不眠や疲労感に悩まされたものの、「鉄が足りないんだよ！」というアドバイスをきっかけにキレート鉄のサプリを取り入れ、肉や卵でタンパク質の量を増やしたことで不調が改善したと明かしました。体重は40代前半の頃より増加したものの、「今は体重を落とすことより、元気に過ごせること」を優先し、前向きに毎日を楽しんでいる姿が印象的です。
後半では、メロンを使った生ハムメロンを楽しむ姿や、重い日用品はネット通販を活用して買い物の負担を減らす工夫も紹介されています。年齢に伴う変化を受け入れながら、心身の健康を保つためのヒントが詰まった動画となっています。更年期の不調や食生活に悩む同世代にとって、日々のヒントが見つかるかもしれません。
動画の前半では、手際よく進められる作り置きや食事の準備の様子が収められています。「無駄なストレスを感じる事のないよう取捨選択を繰り返し、自分にとって心地の良い事を選んできました」と語り、無理をしないスタイルを披露。また、「1日1回はお米を食べたいです」とマイルールを明かし、好きなものを食べつつも、栄養バランスを意識して調整していると語りました。
中盤では、38歳頃から感じ始めたという体調不良や更年期の症状について言及しています。当時は不眠や疲労感に悩まされたものの、「鉄が足りないんだよ！」というアドバイスをきっかけにキレート鉄のサプリを取り入れ、肉や卵でタンパク質の量を増やしたことで不調が改善したと明かしました。体重は40代前半の頃より増加したものの、「今は体重を落とすことより、元気に過ごせること」を優先し、前向きに毎日を楽しんでいる姿が印象的です。
後半では、メロンを使った生ハムメロンを楽しむ姿や、重い日用品はネット通販を活用して買い物の負担を減らす工夫も紹介されています。年齢に伴う変化を受け入れながら、心身の健康を保つためのヒントが詰まった動画となっています。更年期の不調や食生活に悩む同世代にとって、日々のヒントが見つかるかもしれません。
YouTubeの動画内容
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