山下美夢有が5位に浮上 吉澤柚月が初のトップ100入り、桑木志帆14位【女子世界ランキング】
14日付けの女子世界ランキングが発表された。
【写真】最強・山下美夢有、不変の14本を公開
国内女子ツアーのメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で優勝した山下美夢有が、前週の6位から5位に浮上した。プレーオフのすえに山下に惜敗した吉澤柚月は117位から89位にランクアップ。自身初のトップ100入りを果たした。同3位タイに入った全英チャンピオンの桑木志帆は16位から14位に浮上し、こちらも自己ベストを更新している。そのほかの日本勢では西郷真央が18位で3番手。畑岡奈紗20位、岩井明愛23位、勝みなみ33位、竹田麗央36位、佐久間朱莉37位、岩井千怜39位、荒木優奈50位と続いた。米国女子ツアーは欧米対抗戦だったため、上位勢に大きな変動はなかった。1位はネリー・コルダ（米国）、2位にジーノ・ティティクル、3位にユ・ヘラン（韓国）、4位にキム・ヒョージュ（韓国）、イン・ルオニン（中国）が6位に下がった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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