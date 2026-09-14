おめでたい出来事でも発症する？「うつ病」の意外な原因と心身の変化に早めに気づくためのポイントを解説

「うつ病は心の風邪」という言葉をよく耳にします。それだけ「うつ病は珍しくないもの」という意味ですが、風邪を予防することができるように、うつ病も予防できるのでしょうか？「ゆうココロのクリニック」の竹内先生に、うつ病を発症する原因について解説していただきました。

監修医師：

竹内 悠（ゆうココロのクリニック）

宮崎大学医学部医学科卒業。その後、国立国際医療研究センター国府台病院（現・国立健康危機管理研究機構 国立国府台医療センター）総合内科、精神科で経験を積む。2021年、千葉県船橋市に「ゆうココロのクリニック」を開院。日本精神神経学会専門医・指導医・認知症診療医、日本睡眠学会専門医、日本内科学会認定医。日本医師会認定産業医。

編集部

うつ病の原因はなんですか？

竹内先生

うつ病は遺伝的な要因に加え、ストレスや性格的な傾向、慢性的な身体疾患が重なって発症することが多いとされています。特に、発症に大きく関わっているのは環境要因です。

編集部

環境要因とはなんですか？

竹内先生

生活に影響を与える外部の要因や条件のことを環境要因と言います。うつ病の原因になりやすい環境要因の例としては、「大切な人の死や離別」「仕事や財産などの喪失」「人間関係の悪化」「家庭内のトラブル」などが挙げられます。また、就職や退職、転勤、結婚、出産、離婚などのライフイベントも、うつ病のきっかけとなりやすい環境要因です。

編集部

結婚や出産などのポジティブな出来事でもうつ病の原因となり得るのですね。

竹内先生

はい。うつ病はネガティブな要因だけでなく、ポジティブな変化でも起きることがあるとされています。昇進や出世などでも起こる可能性があるので注意が必要です。

編集部

様々な要因が重なってうつ病を発症するのですね。

竹内先生

同じ環境要因があっても、うつ病になる人とならない人がいるのは、その人の遺伝要因や性格、これまでの生活環境などが関係しています。また、その人のストレス耐性も大きく影響しています。例えば、ストレスに強い人か弱い人かで、うつ病のなりやすさは変わります。あとは、真面目で責任感が強い人か、そうでないかによっても、うつ病のリスクは変わってきます。

編集部

それだけ複雑な要因が関わっていると、うつ病を防ぐことは難しいように思います。

竹内先生

そもそも、うつ病は想像するほど珍しいものではなく、日本では生涯に約15人に1人が発症するとされています。この数値は欧米よりは低いものの、決して少ないものではありません。しかし、うつ病にかかっている人の1/4程度が医師を受診していますが、残りの3/4は、自分がうつ病だと気づかなかったり、なんとなく医療機関を受診しづらかったりするといった理由で医療の介入を受けていません。うつ病は放置すると治りづらくなるだけでなく、周囲にも影響を及ぼしますし、自殺のリスクも高まります。「うつ病かな？」と思ったら早めに診察を受けるとともに、悪化の予防に努めることが大切です。

※この記事はメディカルドックにて＜「うつ病」にならないためにはどうしたらいいかご存じですか? 発症しやすい人の特徴も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。