撫でてほしいけど、動くのはめんどくさいワンコ。殿様のようなまさかの方法で飼い主さんを呼びつけてしまう姿は、記事執筆時点で24万回以上再生され、「圧がすごいw」「すぐ参ります」といったコメントが寄せられています。

【動画：『そこのもの、よをなでよ』なぜか自分からは近づいてこない犬→とんでもなく雑な『呼び方と表情』】

自分からは来ない「殿様スタイル」

Instagramアカウント『白柴ごん太』に投稿されたのは、柴犬の「ごん太」くんがナデナデを要求する姿です。

ごん太くんは、まるで殿様のようなマイペースな性格の持ち主。この日も撫でてほしくなったのか、少し離れた場所から飼い主さんをじーっと見つめます。

すると次の瞬間、前足で床をトントン！「そこのもの、ここへ参れ」と言わんばかりに、飼い主さんを呼びつけ始めました。自ら出向くつもりは一切ないようです。

応じないと更なる圧が…？

何度も床を叩いても飼い主さんが来ないと、ごん太くんは少しムッとした表情に。「何をしておる」と言いたげな顔でこちらをジッとガン見し、更なる強烈な圧をかけてきたといいます。これには思わず笑ってしまうと同時に、「すぐ行かなければ！」という気持ちにさせられてしまいますね。

日常でも発揮される殿様っぷり

ごん太くんの殿様っぷりは、日常茶飯事なのだとか。別の日には、ストーブの前で「ドン！」と床を叩き、早くぬくぬくさせろと催促。

飼い主さんがストーブをつけ、さらにマッサージローラーでコロコロと奉仕すると気持ちよさそうに堪能していたそうです。しかし、マッサージを途中でやめると、すかさず前足を伸ばして「もっと続けよ！」とアピールするのでした。

この投稿は、Instagramで24万回以上再生され、コメント欄には「圧すらも可愛い」「ただいま参ります！」「何回見ても笑える」「完全に殿様やんw」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『白柴ごん太』さまでは、どこか貫禄のあるごん太くんの日常が投稿されています。ツンデレな可愛さに癒されたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「白柴ごん太」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。