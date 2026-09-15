ブルーインパルスのコックピットを360度カメラで撮影 劇場版12月公開、ナレーションは森崎ウィン
航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」に密着したドキュメンタリー映画『劇場版 ブルーインパルスの空へ』が、12月11日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国順次公開されることが決定した。ナレーションを森崎ウィンが担当する。
【画像】かつてない“コックピット体験”を切り取った場面写真
本作は、「TBSドキュメンタリー映画祭2026」で上映された『ブルーインパルスの空へ』に新たな取材・撮影を加え、劇場版として再構成・再編集したもの。ブルーインパルスにとって特別な一年となった2025年シーズンを追う。
大きなミッションの一つとして描かれるのが、大阪・関西万博での展示飛行だ。当初予定されていた飛行は天候の影響で中止となったが、隊員たちは再び大阪の空を目指す。作品では、子どもの頃からブルーインパルスに憧れ、その夢を追い続けてきた一人のパイロットの姿とともに、展示飛行へ再挑戦する過程を記録している。
撮影では、時速約800キロで飛行する機体のコックピットに360度カメラを設置。眼下に広がる大地や目前を飛ぶ僚機、青空に描かれる白いスモークなど、パイロットが目にする景色を捉えた。
パイロットだけでなく、安全な飛行を支える整備士や任務からの帰りを待つ家族にもカメラを向ける。任期を終えてチームを離れる者から、新たに加わる者へと、技術や責任が受け継がれていく様子も映し出す。
ナレーションを務める森崎は、「迫力のコックピット映像に大興奮！そして、万博上空への登場シーンを見てちょっと泣けました」とコメント。「パイロットはもちろん、彼らを支える整備士たちの絆など、知られざる人間ドラマも見どころです。360度カメラによる圧倒的な臨場感を、ぜひ劇場の大きなスクリーンで体感してください！」と呼びかけた。
渡部将伍監督は、取材中、パイロットたちが「自分たちが主役ではない」と繰り返していたことを明かす。
「カメラを向ける中で、彼らに対して抱いていた『エリート像』はいつしかなくなり、その言葉が謙遜ではなく、本心からの言葉だと気付かされました」と振り返り、「日々のニュースでは十分に描ききれなかったサクセスストーリーの舞台裏、夢を追う一人の自衛官としての姿、そして彼らを取り巻く人々の思いを感じ取っていただけたら」と語った。
前作の製作終了後も撮影を続けたという渡部監督は、「このたび、『劇場版』として前作を再構成・再編集した、もう一つの『ブルーインパルスの空へ』をぜひお楽しみください。誰かの『夢をあきらめない姿』が、誰かの『夢を追う力』になると信じています」とコメントしている。
公開されたポスターには、コックピットから望む空や、白いスモークを噴き出して飛行する機体、隊員たちの後ろ姿が配置されている。
【画像】かつてない“コックピット体験”を切り取った場面写真
本作は、「TBSドキュメンタリー映画祭2026」で上映された『ブルーインパルスの空へ』に新たな取材・撮影を加え、劇場版として再構成・再編集したもの。ブルーインパルスにとって特別な一年となった2025年シーズンを追う。
撮影では、時速約800キロで飛行する機体のコックピットに360度カメラを設置。眼下に広がる大地や目前を飛ぶ僚機、青空に描かれる白いスモークなど、パイロットが目にする景色を捉えた。
パイロットだけでなく、安全な飛行を支える整備士や任務からの帰りを待つ家族にもカメラを向ける。任期を終えてチームを離れる者から、新たに加わる者へと、技術や責任が受け継がれていく様子も映し出す。
ナレーションを務める森崎は、「迫力のコックピット映像に大興奮！そして、万博上空への登場シーンを見てちょっと泣けました」とコメント。「パイロットはもちろん、彼らを支える整備士たちの絆など、知られざる人間ドラマも見どころです。360度カメラによる圧倒的な臨場感を、ぜひ劇場の大きなスクリーンで体感してください！」と呼びかけた。
渡部将伍監督は、取材中、パイロットたちが「自分たちが主役ではない」と繰り返していたことを明かす。
「カメラを向ける中で、彼らに対して抱いていた『エリート像』はいつしかなくなり、その言葉が謙遜ではなく、本心からの言葉だと気付かされました」と振り返り、「日々のニュースでは十分に描ききれなかったサクセスストーリーの舞台裏、夢を追う一人の自衛官としての姿、そして彼らを取り巻く人々の思いを感じ取っていただけたら」と語った。
前作の製作終了後も撮影を続けたという渡部監督は、「このたび、『劇場版』として前作を再構成・再編集した、もう一つの『ブルーインパルスの空へ』をぜひお楽しみください。誰かの『夢をあきらめない姿』が、誰かの『夢を追う力』になると信じています」とコメントしている。
公開されたポスターには、コックピットから望む空や、白いスモークを噴き出して飛行する機体、隊員たちの後ろ姿が配置されている。