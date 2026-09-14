「朝5時に自動給餌器と見つめ合ってた」ーー。



【動画】朝5時、猫と自動給餌器の静かなにらめっこ

そんなコメントとともに公開された、愛猫の様子を収めた見守りカメラの映像がXで話題になっています。写っているのは、「ゆき丸」くん（2歳・男の子）です。早朝、家の中はまだ真っ暗で、誰も起きていない様子。自動給餌器の前に座り、じっと見つめています。



しばらくすると、視線を落とし、器の中をのぞき込むゆき丸くん。今にも「おかしい…出てこないな…」という心の声が聞こえてきそうです。



続く投稿で、飼い主さんは「夜中にお腹が空くとかわいそうだと思って、3時にご飯が出るように設定しているんです」と説明。あらためて朝6時、明るくなったときの映像を投稿し、「ご飯皿の中に注目。まだご飯ありますよね？ 食べてないよね？ つまり、ほんとに君は何をしてるの？」とつづっています。



この投稿に3.8万件超のいいねが集まり、



「かわいいなあ」

「猫って忍耐強いですよね」

「朝ごはん待ちですって顔してんな」

「そこをなんとか……5時に出てくれ」

「自動給餌器もプレッシャー感じてそう」

「餌器のタイマー念力で早めようとしてる」

「うちの子も30分とか待機しています（笑）」



など、反響が相次いでいます。



器の中身は手つかず…午前5時の謎

飼い主のとらまるらんまるさん（@to_ra_n_maru）によると、新たに見守りカメラ付きの自動給餌器を導入したあと、このような行動が見られたといいます。



「翌朝、映像で様子を確認したところ、このようなことになっていました。私にも理由はわからなくて……（笑）。ご飯が出ていることに気づいていないのか、または、ただカメラが気になって見ているだけなのか。ゆき丸に聞いてみたいです」



ふだんのゆき丸くんは、先住猫のご飯を食べてしまうほど食いしん坊なのだとか。一緒に暮らしている猫たちのなかで「一番自由で、末っ子気質」と飼い主さんはほほ笑みます。



「お兄ちゃんにゃんこが優しいのをいいことに、おもちゃもほぼ独り占め。家の中のものはすべて自分のもの！ という感じです。お兄ちゃんにゃんこにもよくケンカを売っているので、自分が一番強いと思っていそうですね」



好奇心旺盛なゆき丸くんにとって、新しく仲間入りした自動給餌器も、気になるものの一つだったのかもしれません。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）