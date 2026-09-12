テーブルの上に置かれたおいしそうな鮭が、どうしても気になる猫さん。飼い主さんにバレないように取ろうとして…。

猫さんの可愛すぎる行動は171万回再生の人気を集め、「ちょっとだけもらえませんかねぇ感がかわいい」「遠慮がちにねらうところが可愛い」「わかっちゃーいるけど。やめられなぁい」「焼き加減と香りの誘惑に勝てないﾆｬ～」といったコメントが寄せられています。

【動画：鮭をバレないように取ろうとする猫→『顔』を見てみると…まさかの光景】

どうしても鮭が欲しい！

TikTokアカウント『ウニ丸』に投稿されたのは、キジトラ猫「ウニ丸」くんの姿。体重8キロ超えのビッグボディだというウニ丸くん。大きな体で甘えてくる姿が、とっても可愛いのだとか。

食いしん坊だというウニ丸くん。ある日、飼い主さんがテーブルの上に鮭の塩焼きを置いていると、ウニ丸くんがやってきたといいます。ウニ丸くんは、どうしても鮭が欲しいようで…。

申し訳なさそうな顔で…

テーブルの上に乗ったウニ丸くんが、左手を鮭の乗ったお皿に伸ばしてきたといいます。「ちょ、ちょっとだけにゃ」というふうに、恐る恐る手を伸ばしたというウニ丸くん。ウニ丸くんの顔を見てみると、申し訳なさそうに目を閉じていたのだそう。どうやら、ダメなことだという自覚はあるようです。

飼い主さんが「ダメだよ」と伸ばした左手に触ると、ウニ丸くんは素直に手を引っ込めたといいます。しかし、間を置かず、今度は右手を伸ばしてきたというウニ丸くん。どうしても鮭を食べたい様子です。

可愛すぎる作戦失敗

イカ耳で目をつぶって、申し訳なさそうな表情で鮭に触ったというウニ丸くん。再び飼い主さんに注意され、大人しく手を引っ込めることになったのだそう。普段はテーブルの上に乗らないお利口さんなのだというウニ丸くんですが、おいしそうな鮭の香りには抗えなかったようです。

「目を閉じてると、飼い主からも自分は見えてないと思っている」と飼い主さん。「目をつぶっていれば、バレにゃいはず」と犯行に及んで、見事に失敗する姿が可愛すぎるウニ丸くんでした。

ウニ丸くんのあざと可愛い姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。

投稿には、「目閉じてんのかわよww」「目瞑って目を合わせなければいけるにゃ…」「バレてない…バレてない… 目瞑れば主からは見えなにゃい… ひゃ…バレた」「全然バレてるのに諦めないのかわいいwww」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『ウニ丸』には、キジトラ猫ウニ丸くんのビッグで愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ウニ丸』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。