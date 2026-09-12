「不安があるからアドレナリンが出る」巨匠ハンス・ジマーも舞台の前は緊張する ─ 「アデルが言っていた、出番前に不安で吐くくらいでないといけないと」
『インターステラー』『DUNE／デューン 砂の惑星』など数々の名作を手がけ、世界中のアリーナで大規模なコンサートを成功させてきたハンス・ジマー。それほどの巨匠でも、ステージに立つ直前の不安が消えることはないという。
2026年の来日公演を前に、THE RIVERはジマーへのを実施。本番前に感じる恐怖について尋ねると、その不安こそ良いパフォーマンスに欠かせないものだと語った。
そもそもジマーは、2025年ので、ステージに出る直前の心境を「最も高い飛び込み台」に立つ感覚にたとえていた。舞台の幕が上がれば、そこから飛び降り、「どうか私を受け止めてくれ」と観客に願うのだという。
昨年、実際に日本の観客はジマーを熱狂とともに受け止めた。ならば2度目となる今回は、少し安心して飛び込めるのだろうか。そう尋ねると、ジマーは笑いながら予想外の答えを返した。
「今はちょっと違いますね。今度は頭に銃を突きつけられている感じです（笑）」。
どうやら、恐怖は小さくなるどころか強烈になっている。しかしジマーにとって、この不安は取り除くべきものではない。「不安を感じなくなってしまったら駄目だと思うんです。不安があるからアドレナリンが出る。それがなかったら、良いショーはできないと思います」と話す。
そこでジマーが思い出したのが、昔からの友人である世界的歌手アデルとの会話だった。「彼女は『ステージに出る前に吐かなかったら、その日は良いショーにならない』って言っていましたよ（笑）」。
あのアデルでさえ、本番を前にそこまでの緊張を抱えているというのだから驚きだ。しかしジマーがこの逸話を紹介したのも、不安が一流のパフォーマーから消えるものではないという実感があるからだろう。むしろ極度の緊張が、本番で最大限の力を引き出すためのスイッチになっているようだ。
ジマー自身、ステージでは数千人、時には2万人もの観客と向き合う。「そこには、もう自分と観客しかいないんです。そして私は、その人たちに語りかけなければいけない。だから、圧倒されることはありますよ」と率直に明かしている。
ステージ上では笑顔を浮かべ、バンドメンバーと冗談を交わしながら、自らの名曲を心から楽しそうに演奏するジマー。その姿からは想像しにくいが、幕が上がる寸前まで巨匠は不安と向き合っている。それを消そうとするのではなく、アドレナリンに変えてステージへ出ていくのだ。
■日程・会場
2026年9月16日（水） 横浜・ぴあアリーナMM 開場 17:30 / 開演 18:30
■チケット料金(税込)
VIP パッケージ：50,000円
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（特典内容）
・SS席 1枚
・VIP限定 トートバッグ
・ラミネートパス＆ネックストラップ
・ツアーギフト
※特典グッズのお渡しに関する詳細は、公演日近くに別途ご案内いたします。
※座席構成は都市によって異なります。
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SS席：36,000円
S席：20,000円
A席：17,000円
※全席未就学児入場不可
■チケット情報
ぴあ
ローソンチケット
イープラス
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※先着順のため、予定枚数に達し次第終了となります。
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