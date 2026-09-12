『ゼルダの伝説』実写映画、ゲーム版キャストは登場するか？ ゼルダ役声優がウワサに言及

ハリウッド実写映画版『ゼルダの伝説』に、ゲーム版のキャストは登場するか？ ファンの間で長らく期待されている話題について、ゼルダ姫の声優を務めるパトリシア・サマーセットが初めて言及した。

サマーセットは、ゲーム『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』などでゼルダ姫の声を担当。ゲームに基づく映画やテレビ作品では、オリジナルの声優がなんらかの形で起用されることがしばしばあるが、実写版『ゼルダの伝説』への起用はいかに。

米のインタビュアーから「『ゼルダ』の映画への出演依頼があったか」と問われたサマーセット。「どちらとも答えられないですね」と言葉を濁しつつ、現在の心境を語っている。

「私は歩くNDA（機密保持契約）で、世界中を放浪しているようなものです。声優に対してそういう対応がなされるなら嬉しいですし、あらゆるテクノロジーが融合していくにつれ、ビデオゲームが映画により近づき、映画もまたビデオゲームにより近づこうとしている今、将来的には、（ゲームの声優が映画に起用されることが）常に実現することを願っています。」

自らが実写版への続投を求められることについては、「そうやって認知されることはありがたいこと」と述べつつ、「やはりどちらとも言えないですね」と重ねた。

実写映画版『ゼルダの伝説』は、任天堂の人気ゲームシリーズを初めて実写映画化するもの。ゲーム版と同じタイトルとなることについて、共同プロデューサーを務める任天堂の宮本茂氏は「副題がないのは、映画をご覧いただければ納得していただける」と。ゲームの第1作から40年を迎えるシリーズの物語やアイデア、世界観をもとにした「独自の映画」になるとのことだ。

リンク役はベンジャミン・エヴァン・エインズワース、ゼルダ姫役はボー・ブラガソン。ファーストルックからもゲームを忠実にしていることが確認できる。監督は『メイズ・ランナー』シリーズや『猿の惑星／キングダム』（2024）のウェス・ボール。プロデューサーは宮本茂と、『スパイダーマン』シリーズなどのアヴィ・アラッドが名を連ねる。

実写映画『ゼルダの伝説』は2027年4月30日、日本および全世界で劇場公開。

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