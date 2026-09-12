「一番怖い」視聴者から寄せられた恐怖体験…幽霊より怖い“人間の闇”に戦慄
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【投稿怪談】視聴者から集めた恐怖体験が想像以上に怖かった…幽霊・人怖・不思議な体験【聞き流し】【神霊】」と題した動画を公開した。動画では、じゅんちゃんとまるちゃんが視聴者から寄せられた恐怖体験を紹介し、心霊現象から「人怖（ヒトコワ）」まで、多岐にわたるエピソードに驚きの声を上げている。
手作りのオムライスを食べながら、テンポ良く怪談を読み上げていく2人。中には、小児科病棟で働く看護師からの「誰もいない空き部屋からナースコールが鳴り続けた」という体験談も。後日、その部屋から以前亡くなった女の子のぬいぐるみが見つかり、家族の元へ返すとナースコールが鳴らなくなったというエピソードが紹介されると、2人は「切な怖」「いいお話だね」としみじみ語った。
また、霊的な恐怖だけでなく、生きている人間の恐ろしさを感じる「人怖」エピソードも多数登場した。特に2人が驚愕したのは、ネット通販の置き配に関する体験談。「配達完了の写真が送られてきたのに荷物がなく、よく見ると写真がAIで作られた合成だった」という詐欺まがいの手口に、じゅんちゃんは「そんなことできるの！？」と驚きを隠せない様子を見せた。
さらに、学生時代のアルバイト先の病院で、院長が妻を手にかけ押し入れに隠していたという衝撃的な事件に遭遇したエピソードも紹介され、「立派な事件なんですけど」「一番怖いかも」と戦慄する一幕もあった。幽霊の不思議な話から、現代特有の犯罪、そして身近に潜む人間の闇まで、次々と飛び出すリアルな体験談に、最後まで恐怖と驚きが絶えない動画となっている。
手作りのオムライスを食べながら、テンポ良く怪談を読み上げていく2人。中には、小児科病棟で働く看護師からの「誰もいない空き部屋からナースコールが鳴り続けた」という体験談も。後日、その部屋から以前亡くなった女の子のぬいぐるみが見つかり、家族の元へ返すとナースコールが鳴らなくなったというエピソードが紹介されると、2人は「切な怖」「いいお話だね」としみじみ語った。
また、霊的な恐怖だけでなく、生きている人間の恐ろしさを感じる「人怖」エピソードも多数登場した。特に2人が驚愕したのは、ネット通販の置き配に関する体験談。「配達完了の写真が送られてきたのに荷物がなく、よく見ると写真がAIで作られた合成だった」という詐欺まがいの手口に、じゅんちゃんは「そんなことできるの！？」と驚きを隠せない様子を見せた。
さらに、学生時代のアルバイト先の病院で、院長が妻を手にかけ押し入れに隠していたという衝撃的な事件に遭遇したエピソードも紹介され、「立派な事件なんですけど」「一番怖いかも」と戦慄する一幕もあった。幽霊の不思議な話から、現代特有の犯罪、そして身近に潜む人間の闇まで、次々と飛び出すリアルな体験談に、最後まで恐怖と驚きが絶えない動画となっている。
YouTubeの動画内容
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毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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