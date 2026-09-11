唐田えりか、役者としての喜びを実感 前田弘二監督が作る空気感に「すごく幸せだな」
俳優・唐田えりか（28）が11日、都内で行われた映画『Man』初日舞台あいさつに登壇し、撮影を振り返った。
【集合ショット】シックな衣装で登場した宇野祥平＆唐田えりから
今作で主演を務める宇野祥平とは、共通の知人が多いと言う唐田。撮影について「どんな雰囲気の現場かなと思って緊張していた」としつつも、「いろんな方から宇野さんは素晴らしい方だと聞いていたので、会ってみてすごく力が抜けるというか、普通に話させてくださる方だなというのは、初めましての時に思いました」と振り返った。
また、前田監督作品に参加するのも今作が初。「前田さんが演出をされながらずっとニコニコしてくださってる印象で、それを見れるって役者としてもうれしくて。演出を楽しんでくださっているんだな、いい現場なんだなみたいなのを、前田さんの雰囲気というか、オーラからも感じることができて、その空気の中に入れただけでもすごく幸せだなと思いました」と笑顔を浮かべた。
今作は、宇野と萩原護がダブル主演を務めるサスペンスコメディー。車の窃盗団の一員で、犯罪に手を染める青年・小田（萩原）。ある夜、犯行現場で突然、見知らぬ男（宇野）にさらわれる。「これからは時間をドブに捨てず、真っ当に生きるんだ」男はそう告げ、マンションの鍵を差し出す。こうして、正体不明の男と犯罪青年の奇妙すぎる共同生活が始まった。男は小田を“いい男”にしようと、執拗なほどの教訓と善意を押し付けてくる。一体、彼は何者なのか。真の目的とは--。
イベントにはほかに、宇野、萩原、音月桂、前田弘二監督が登壇した。
【集合ショット】シックな衣装で登場した宇野祥平＆唐田えりから
今作で主演を務める宇野祥平とは、共通の知人が多いと言う唐田。撮影について「どんな雰囲気の現場かなと思って緊張していた」としつつも、「いろんな方から宇野さんは素晴らしい方だと聞いていたので、会ってみてすごく力が抜けるというか、普通に話させてくださる方だなというのは、初めましての時に思いました」と振り返った。
今作は、宇野と萩原護がダブル主演を務めるサスペンスコメディー。車の窃盗団の一員で、犯罪に手を染める青年・小田（萩原）。ある夜、犯行現場で突然、見知らぬ男（宇野）にさらわれる。「これからは時間をドブに捨てず、真っ当に生きるんだ」男はそう告げ、マンションの鍵を差し出す。こうして、正体不明の男と犯罪青年の奇妙すぎる共同生活が始まった。男は小田を“いい男”にしようと、執拗なほどの教訓と善意を押し付けてくる。一体、彼は何者なのか。真の目的とは--。
イベントにはほかに、宇野、萩原、音月桂、前田弘二監督が登壇した。