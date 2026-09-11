Threadsで話題になっているのは、パパと愛犬がお散歩する姿。その驚きの光景は記事執筆時点で134万8000回を超えて表示されており、「爆笑しましたｗ」「めっちゃ平和で好きw」「こんなの二度見しちゃう」などのコメントの他、5万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：雨の日、夫に『犬の散歩』をお願いしたら→持っていたのは『傘』ではなく…二度見してしまう『衝撃の光景』】

雨の日のお散歩

Threadsアカウント「__ellie_11」の投稿主さんは、『千代の富士』くんというわんこと暮らしています。

雨の日、パパと千代の富士くんが家の駐車場でお散歩する姿が、監視カメラに映っていました。ところが、パパが手にしていたのは普通の傘ではありません。

なんと、砂浜に刺さっていそうなほど立派な「虹色のパラソル」だったのです。どうやらパパは、千代の富士くんが濡れないようにと、パラソルを差してあげていたようです。

大きなパラソルの下で、心なしかちょっぴり困惑しながら歩く千代の富士くん。その光景はなんともシュールで、監視カメラの映像を見たママも思わず笑ってしまったそうです。

さらに、近所で飼われているニワトリの「コケコッコー」という鳴き声までBGMのように響きます。悪天候の中とは思えないほど、ほのぼのとした平和なワンシーンになったのでした♡

この投稿には「砂浜に刺すやつwww」「バケーション感すごくて草」「気分は南国かな！？」などの温かなコメントが寄せられています。

ギャップがたまらない♡

千代の富士くんは、とっても大きな体をしているのに、性格はとってもおっとり。実はちょっぴり臆病な一面もあるそうです。

大きな体で堂々と歩く姿からは想像できない、まさかのギャップにキュンとしてしまいます…。

強そうなのに、本当はおっとり優しい千代の富士くん。魅力あふれる愛犬の姿に、「やっぱりうちの子が一番可愛い！」と思わず言いたくなってしまうことでしょうね。

千代の富士くんとご家族の平和な日常は、Threadsアカウント「__ellie_11」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Threadsアカウント「__ellie_11」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。