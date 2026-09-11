9月9日、日本ショートスリーパー育成協会代表で、17年近く1日30分睡眠を続けているとしてSNSで話題のショートスリーパー、堀大輔がYouTubeを更新。「【一週間ライブ配信】ショートスリーパー堀大輔の日常。」と題した7日間の連続放送を開始した。

「実業家であり、一般社団法人であるショートスリーパー育成協会代表理事でもある堀さんは、『睡眠改善プログラム』を提唱。育成協会のプログラムを実践することで平均して1日、2時間14分睡眠時間を短縮することができると謳っています。

本人は1日30分の睡眠で十分としており、Xを中心に主張を繰り広げているのですが、時折感情を露わにすることで『睡眠足りてない』とファンにイジられることも。8月6日には高須クリニック名古屋院院長の高須幹弥さんとYouTubeで睡眠時間をめぐり対談するも、終始苛立っている状態。高須さんに『あの、ナメてます？ さっきから』と噛みつくなどして話題を呼びました。

また、自身のライブ配信中にも視聴者からのコメントに苛立ち、筋トレの器具を乱暴に叩きつけるなどの動画が拡散。寝不足を心配する視聴者に『寝たほうがいいって言うのやめてもらっていいですか？』と言い返していました」（芸能記者）

これらの振る舞いに視聴者は困惑。一方で時短睡眠に懐疑的な人からは誹謗中傷も受けており、「誹謗中傷が1万件を超えた」と苦悩している様子も配信している。

「そして、さまざまな疑惑を晴らすために堀さんは今回の1週間の24時間YouTubeライブを敢行しました。『今年イチのエンターテインメント』と煽りに煽って9月9日20時より配信を開始。

しかし配信2日目、美容整体師の内山友吾さんによるヘッドスパマッサージの施術中にいびきをかいて爆睡してしまいました。施術した内山さんは動画内で笑ってしまい、自身のXで『ごめんなさい、寝かしてしまいました』と謝罪。27分ほど眠っていた堀さんは起きた瞬間は寝ぼけた様子。『寝てるのでいうとマイクロスリープ10回しただけ』と言い訳していました。ちなみにマイクロスリープとは数秒から数十秒間（一般的には15秒未満）ほど脳が突然睡眠状態に陥る現象のことで、『瞬間的な居眠り』とされています。

もちろん、堀さんは『寝ない』と言っているわけではないのですが、“爆睡”ともとれる様子が流され、一気に動画が注目されました」（前出・記者）

Xではいびきをかく堀の動画が切り抜かれて拡散し、ツッコミが殺到。

《堀大輔、普通に寝たと思ったら「仮眠は何回でもOK」とか「仮眠がダメとか言ってないんでね」とか言ってるんやけどなにこれ》

《堀大輔が今回の生配信の途中でドクターストップかかって医者に「寝ろ」って言われたらおもろいやろな》

堀さんは「寝ないチャレンジではない」と明言しているため、寝るのは問題ない。寝たのも30分以内なのだが、Xでは賛否両論が入り乱れている。

「堀さんはその後、『仮眠はあり』というルールを追加したようです。どちらにしても1週間チャレンジは継続中であり、1日何分寝たのかが注目の的になっているようです」（前出・記者）

堀ははたして、ショートスリーパーとして自身の能力を証明をすることができるのだろうか。