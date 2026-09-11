マーベル・スタジオが手がける新たな『X-MEN』映画で、エンジェル役を「ジェン・ブイ」のエイサ・ジャーマンが演じることがわかった。米、が報じている。

ジャーマンは当初、サイクロップス役のオーディションを受けていたという。既報の通り、サイクロップス役はキット・コナーが射止めたが、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ率いる製作陣はジャーマンの演技を高く評価しており、改めてエンジェル役をオファーしたという。

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エンジェル／ウォーレン・ワージントン三世は、スタン・リーとジャック・カービーによって生み出され、1963年の「X-MEN」第1号から登場している初期メンバーのキャラクター。背中に生えた巨大な白い翼で空を自在に飛ぶ能力を持つ。原作では宿敵アポカリプスによって翼を失い、代わりに投射物を発射する機能を持つ金属製の翼を与えられたこともある。

20世紀フォックス版『X-MEN』シリーズには2度登場しており、『X-MEN：ファイナル ディシジョン』（2006）ではベン・フォスター、『X-MEN：アポカリプス』（2016）ではベン・ハーディが演じた。ただしファンの間では、過去作では十分に活躍する機会を与えられてこなかったという声もあるだけに、MCU版はエンジェルが新たに脚光を浴びるチャンスとなるかもしれない。

ジャーマンは、Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」のスピンオフ「ジェン・ブイ」で、怪力と超人的な耐久力・飛躍力を持つサミュエル・“サム”・リオルダン役を演じ、すでにスーパーヒーロー作品で存在感を示している。また、『スクリーム7』（2026）ではルーカス・ボーデン役を務めるなど、着実にキャリアを積み重ねている。

出演者には、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』よりセイディー・シンクがジーン・グレイ役で続投。「HEARTSTOPPER ハートストッパー」のキット・コナーがサイクロップス役、クリストファー・アボットがプロフェッサーX役、サマラ・ウィーヴィングがエマ・フロスト役、インディ・ナヴァレッテがローグ役、マヤ・ボイドがストーム役で決定済み。アダム・ドライバーがヴィランのミスター・シニスター役を演じる。

MCU版『X-MEN』は、2028年5月5日に米国公開予定。監督は『サンダーボルツ*』（2025）のジェイク・シュライアーが務める。

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