縄張りを追われて半年間行方不明になり、ボロボロで痩せてしまった状態で戻ってきたボス猫。執拗に攻撃してくる他の猫から救うべく保護してから、まさかの変化が…。保護前後の変貌ぶりが注目を集めた投稿は、記事執筆時点で54.2万表示を記録。「良い人にめぐりあえて良かった」「猫生の新たなステージ」との声が寄せられています。

【写真：行方不明から半年、ボロボロで帰ってきたボス猫→連れて帰った結果…激変した『現在の様子』】

縄張りを追われ行方不明に…

Xアカウント「黒兎@kuroto_mhko」に登場するのは、元野良のボス猫「虎王」さんです。飼い主さんは、出会ってからまずTNRを目標に交流を深めていたそう。少しずつ心の距離が縮まっていく中、思いもよらない出来事があったといいます。

ある日虎王さんは、他の猫とのケンカに負けてしまい縄張りを追われてしまったのだとか。そこから、なんと半年近く姿を現さず行方不明になってしまっていたそうです。

痩せてボロボロになってしまった虎王さん

その後、虎王さんはなんとか戻ってきてくれたものの、行方不明になる前の半分ほどに痩せてしまい、ケガをしていたのだといいます。しかし、縄張りを奪った猫がしつこく虎王さんを攻撃していてボロボロの状態だったよう。

「このまま死なせたくない」と思った飼い主さんは、TNRではなく自ら飼育する決意をしたといいます。その時の虎王さんは看取り保護も覚悟するほどに状態が悪かったようです。

お家で幸せいっぱいな生活へ

虎王さんの生命力の強さからか、自宅に連れて帰って懸命にお世話をしていくうちに具合がよくなっていき、ケガも無事に治ったそう。ガリガリに痩せてしまった体もふくふくになり、元ボス猫とは思えないくらいの全力のヘソ天を見せてくれるまでになったのでした。

保護前後で見違えるような変化を遂げた虎王さんの様子に、「室内でふくふくになったﾈｺﾁｬﾝは最高！」「これからも幸せな日々が続いていきますように…」「ふくふく‥顔を埋めたいのは俺だけか♡」コメントが集まっています。

Xアカウント「黒兎@kuroto_mhko」では、猫に縄張りを追われる前の虎王さんの姿や、同居猫さんたちとの微笑ましい日常を見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「黒兎@kuroto_mhko」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。