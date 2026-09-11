連日のように報道される、訪日外国人観光客による“迷惑行為”。ゴミのポイ捨てや私有地への無断侵入、深夜の騒音などの行為が、深刻化している。

【写真】首を持たれ宙吊りの白鳥

「白鳥の首を掴んで吊るし笑顔で記念撮影」

そんな中、9月9日にとある写真がSNS上にアップされた。写真と共に投稿されたコメントは以下の通りだ。

《中国人観光客が山中湖で白鳥の首を掴んで吊るし笑顔で記念撮影。白鳥達が人懐っこく寄ってくるのは、日本人が何十年も白鳥達を大事にしてきたからこそだがそれがこの一瞬で台無しにされた。6月には同じ湖で業者が岸を塞いで餌を売り、県から「悪質」と指導されたばかり。もう性善説は通用しなくなった。対策強化は必至》

画像には、白鳥と共に写真に映る2人の女性の姿が映っており、その内の1人は、白鳥の首を両手で掴んでぶらりと吊るしている。この残酷な画像はSNSですぐに問題視され、またたく間に拡散、大炎上した。

しかし中には、「これAIでしょ。もし本物なら白鳥死んでる」や「明らかなAI画像だ」といった声も。ただ擁護の声は中国語によるものが多く、また日本人を馬鹿にするような言葉を添えた上での指摘が多いため、冷静な議論ではなく日本人と中国人による“言い合い”の様相を呈している。

「最初にこの画像を投稿したSNSユーザーは、《ここにその中国人ブロガーが他のプラットフォームに投稿した動画がある。これでAIじゃないって証明されてるよ、本当に起きたことだ！》と主張しています。そして実際に、中国人ブロガーが投稿したという動画をアップして紹介しました。動画には、写真に映っていた女性たちが白鳥に近づき、手を伸ばして追いかけている姿が映し出されています。もちろん、この動画の真偽も不明であるため、感情的にならず冷静に見極めることが大切。しかし、この動画が画像の説得力を高めることになったのも事実です」（ITジャーナリスト）

SNSでは、「日本人が長い歴史の中でこれまで積み上げてきた日本の文化や社会のありようがどんどん壊されていく感じ」「もう来ないでくれよ」「悪魔か魔女か？ 生き物への優しさを知らない獣」「完全に動物虐待」といった批判が殺到。

「日本で迷惑行為をおこなう外国人は中国人だけではないのですが、そもそも母数が多いので、特に目立ってきたことは否めません。また2018年には、スイスの観光地で中国人観光客が白鳥の首を掴む動画が拡散され炎上。スイス紙にも取り上げられるという事件が起こっています。こうしたニュースの積み重ねから、どれだけ信じ難い非常識なことでも“中国人ならやりかねない”という意識が生まれ、即座の炎上に繋がっているようですね」（前出・ITジャーナリスト）

一部の人間による非常識な振る舞いの積み重ねが、全体の信用を落としていく。画像の真偽はともかく、今回はそれが如実に現れた一件だ。

週刊女性PRIME